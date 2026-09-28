Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Україна вгатила по шести регіонах Росії: уражено 2 заводи та 4 нафтобази
28 вересня, 12:16
2
Оновлено - 12:29, 28 вересня

Україна вгатила по шести регіонах Росії: уражено 2 заводи та 4 нафтобази

Анастасія Колеснікова

У ніч проти 28 вересня Сили оборони вдарили по військових та промислових об'єктах у кількох регіонах Росії, а також по цілі в Чорному морі. Зокрема, захисники уразили чотири нафтобази у Краснодарському краї.

Серед них – нафтобаза "Едельвейс-95" у станиці Новотитарівська.

Які ще об'єкти атакували Сили оборони?

Окрім нафтобази "Едельвейс-95, СБУ атакувала ще три нафтові об'єкти у Краснодарському краї. 

Це нафтобаза "Дін-Юг-Ойл", яка теж розташована у станиці Новотитарівській.

Також завдано удару по нафтобазі "Лукойл-Югнефтепродукт" у станиці Павлівській.

Ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза "Ангелінська" у станиці Старонижестебліївській.

На усіх чотирьох об'єктах вирує сильна пожежа.

Крім того, як повідомив Володимир Зеленський, українські воїни успішно відпрацювали по:

  • двох оборонних заводах у Тульській і Воронезькій областях;
  • об'єктах у Калузькій та Орловській областях, які росіяни активно застосовують у дроновому терорі проти українських міст;
  • окупаційному контингенту у Брянській області;
  • ворожій цілі в акваторії Чорного моря.

Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію,
 – зазначив глава держави.

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 26 вересня уразили Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області Росії. Завод виробляє оптичні й електронні системи для російського озброєння, зокрема ракет і артилерії. Нові супутникові знімки показали пошкодження щонайменше 5 виробничих цехів підприємства. 

 

Пов'язані теми:

Новини України
Новини Росії Удари по НПЗ Росії Вибухи в Росії
Війна Росії з Україною