В областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі, – глава Одеської ОВА

Росія не полишає спроб атакувати критичну інфраструктуру нашої країни. У п'ятницю, 16 грудня загарбники завдали чергової масованої атаки.

Голова адміністрації Одеської області Максим Марченко повідомив, що станом на 16 грудня зафіксовано влучання ворога в об'єкти критичної інфраструктури.

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Зафіксовано влучання по енергетичній системі

Противник здійснив пуски ракет по території України. В інших областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях,

– написав Марченко.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім близько 8:20 повідомив, що Росія випустила близько 60 ракет.

Зазначимо, що вже у декількох областях пролунали вибухи. Зокрема, пишуть, що ворог атакував Київщину, Харківщину, Дніпропетровщину та Полтавщину.

Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. У місті зникло електропостачання.

Під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.