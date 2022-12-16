Були неприємні сюрпризи, але робота ППО успішна, – Повітряні сили про нову атаку

Росія зранку 16 грудня вкотре завдала масованої ракетної атаки по Україні. В Повітряних силах продовжують підраховувати наслідки цинічного обстрілу, але відзначили успішну роботу Сил ППО.

Росіяни вчергове застосували для атаки все наявне озброєння. Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Були неприємні сюрпризи, але ППО їх здолала

Летіло як завжди все. Були неприємні сюрпризи, але наша протиповітряна оборона їх здолала – чимало ракет збито,

– повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він відзначив успішну роботу протиповітряної оборони у Київські області. Там нашим захисникам вдалося збити багато ракет.

Які ракети запускали росіяни

Для сьогоднішньої атаки окупанти використовували стратегічні бомбардувальники Т-95 з району Каспійського моря та аеродрому "Енгельс". Останній вперше використали як район пуску ракет по нашій державі. Загарбники атакували Україну наступними видами озброєння:

ракети "Калібр";

Х-22;

Х-31;

Х-59;

Х-101;

Х-555;

С-300 у прифронтових зонах. Їх росіяни застосовують щодня по українських мирних населених пунктах.

Крім того, загарбники підіймали в небо носії гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу Міг-31, які курсують білоруським та російським небом.

Скільки ракет використали окупанти

Ігнат зауважив, наразі відомо, що росіяни запустили по території нашої держави близько 70 ракет. Однак наголосив, що варто дочекатися остаточної офіційної цифри, адже підрахунок все ще триває. Мовиться саме про ракети повітряного та морського базування, без С-300.

Противник б'є з усього, що є для того, щоб розосередити увагу та завдати якомога більше збитків і точних ударів. Як бачимо, йому це не вдається. Сьогодні протиповітряна оборона спрацювала не гірше, ніж минулі рази,

– підкреслив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

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Які ракети є найбільш небезпечними

Росіяни здійснили кілька пусків ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22 з району над Азовським морем. Ця ракета є найбільш руйнівною, оскільки її бойова частина складає 950 кілограмів. До речі, такі ракети як Х-101, Х-555 або "Калібр" несуть близько 400 кілограмів вибухівки.

"Зрозуміло, що ці ракети несуть велику загрозу й вона подвоюється чи навіть потроюється через те, що ці ракети є високоточними. Вони б'ють фактично в радіусі близько 10 метрів, тому і є найбільш небезпечними", – зауважив Ігнат.

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