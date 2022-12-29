Масована ракетна атака 29 грудня: скільки людей постраждали

Ворог знову продовжує тероризувати мирне населення нашої країни. Зранку 29 грудня окупанти завдали масованої ракетної атаки по Україні.

Зранку 29 грудня вибухи пролунали у Києві. У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що у столиці працює ППО.

До теми У Києві уламок збитої ракети пошкодив приватний будинок та автомобіль

3 людей постраждали від російських ракет

Згодом повідомили, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

За уточненою інформацією в Дарницькому районі троє постраждалих з різними ступенями важкості. Усім надана медична допомога. Потерпілих шпиталізовано.

Скільки ракет вже вдалося збити над Києвом

Віталій Кличко також підтвердив, двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували.

Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.

На цей час троє постраждалих у Києві. В тому числі – 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізували,

– заявив Кличко.

За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 16 ракет.

У Зеленського прокоментували чергову атаку росіян

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк констатував, що загарбники запустили 120 ракет під час цієї масованої атаки.

За словами Подоляка, росіяни хочуть повністю знищити енергетичну інфраструктуру України та докладають для цього максимум зусиль. Власне, ця чергова атака є відповіддю усій світовій спільноті, яка все ще вірить, що кремлівський режим – не терористичний, та схиляє Київ до миру.

Радник глави Офіс Президента Кирило Тимошенко показав моторошні кадри після ракетної атаки у Києві. На них видно, що зробили ворожі ракети у Дарницькому районі Києва.

Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що чергові ракетні удари на Півдні були, зокрема, спрямовані на виявлення розташування систем ППО. За її словами, масований ракетний удар був досить потужним.