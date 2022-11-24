"Щоб не страждали люди": у Путіна публічно шантажують Україну

У Кремлі знову вирішили шантажувати Україну. Цього разу кажуть, що нібито офіційний Київ може врегулювати ситуацію, аби "не страждали люди".

Відповідну заяву зробив рупор Кремля Дмітрій Пєсков. Його цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Що там знову наговорив Пєсков

Дмітрій Пєсков знову вирішив "потішити" світ цинічними вкидами. Особливого цинізму додає те, що ця заява зроблена на наступний день після чергового масованого ракетного удару по Україні, який забрав 5 життів та знеструмив низку областей і навіть частину Молдови.

Пєсков уже й не приховує, що ракетний терор є банальним шантажем, аби примусити Україну до перемовин. Тому тепер рупор Кремля вирішив повторити тезу про те, що нібито керівництво України може погодитися на умови росіян і тоді страждання припиняться.

Керівництво України має всі можливості, щоб вивести ситуацію у нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію, виконати вимоги Росії й зупинити, таким чином, усі можливі страждання мирного населення,

– цинічно заявив Пєсков.

Та тільки от рупор Кремля не враховує одного – небажання українців вести перемовин з терористами. За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 86% українців переконані, що потрібно продовжувати збройну боротьбу проти Росії, навіть якщо обстріли продовжаться.

А змінювати владу Пєсков уже не хоче

Дмітрій Пєсков "дуже послідовний" у своїх висловлюваннях і за його словами завжди все "іде за планом". Тільки от який план? Питання відкрите.

Наприклад, Пєсков та інші йому подібні постійно називали українське керівництво "нацистським режимом" і неодноразово робили заяви, які звучали як заклики до повалення конституційного ладу в Україні.

Оскільки спроба окупації Києва провалилася, а російська армія може наступати тільки у від'ємному напрямку, у Пєсков вирішив заявити, що нібито зміна влади не входить у план росіян.

Тим часом у Небензі втрачений зв'язок із реальністю

На екстреному засіданні Радбезу ООН, ініційованому Україною, після масованої ракетної атаки 23 листопада, постпред Росії Васілій Небензя вирішив звинуватити Україну в ударах по цивільних об'єктах – нібито в цивільні об'єкти влучають ракети української ППО, а не запущені Росією.

У відповідь на це постпред України Сергій Кислиця опублікував допис, у якому написав, що слухати Небензю – одне з найважчих завдань. До допису дипломат додав фото у футболці з написом "пішов ти, Путін" і продемонстрував відповідний жест. Через це у росіян знатно підгоріло.

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