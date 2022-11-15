Росія випустила по Україні 90 ракет у перший день саміту G20: звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський 15 листопада звернувся до українців. Найперше, він наголосив, що Росія здійснила черговий масований ракетний удар.

Загалом окупанти випустили 90 ракет. Внаслідок удару вражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.

Важливо Російські ракети вдарили по Польщі: з'явилася перша реакція Зеленського

Масований удар під час саміту G20

Зеленський зауважив, що масований удар стався у перший день саміту G20 в Індонезії, коли найбільш помітні заяви вже прозвучали, а основні зустрічі відбулись. Президент наголосив, що Росії кажуть про мир, а вона – ракети у відповідь.

Їй 10 пунктів, щоб закінчити війну, а вона по 10 ракет на кожен пункт про мир,

– наголосив глава держави.

Він додав, що в Росії знову спробували ракетним терором досягти того, чого не можуть 9 місяць досягти на полі бою. Зеленський перерахував усі регіони, де були "прильоти" ракет, та нагадав, що, на жаль, є вбиті та поранені.

15:24 хвилини – ракета, Київ.

15:54 – ракета, Кропивницький.

15:56 – дві ракети, Кіровоградщина.

15:56 – ракета, Житомирська область. А ще – Франківщина, Рівненщина, Харківщина.

16:29 – ракета, Кривий Ріг.

16:29 – ракета, Полтавщина.

16:35 – знову Житомирщина. Київщина, Львівщина, Одеська область, Миколаївщина.

А ще – Волинь, Хмельницький, Тернопільщина... І знову Київ.

10 мільйонів українців – без світла

Також політик зазначив, що в багатьох областях – знову аварійні відключення електрики. Близько 10 мільйонів українців залишились без світла. Найбільша частка відключень – на Харківщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині.

Львів і деякі інші міста призупиняли постачання тепла. По всій країні – проблеми зі зв’язком та інтернетом. Зеленський зазначив, що ворог все прорахував. Росіяни знали, куди б'ють, оскільки внаслідок ударів автоматика відключила кілька атомних блоків на двох станціях.

Зеленський відреагував на вибух у Польщі

Президент зазначив, що сталося те, про що Україна давно попереджала. Україна неодноразово наголошувала, що нашою країною держава-терорист не обмежиться.

Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі,

– сказав Зеленський.

Він висловив співчуття Польщі, адже загинули люди. Крім того, зазначив, що це лише питання часу, коли російський терор піде далі. Росія відчуває безкарність, тому й вчиняє терор.

Зеленський наголосив, що били ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці, що є дуже суттєвою ситуацією.

"Треба діяти. І я хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає!" – наголосив Зеленський.

NASAMS добре спрацювали

Президент подякував всім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, сьогодні спрацювали сьогодні системи NASAMS: із десяти пусків – десять влучань. Станом на цю годину збито понад 70 ракет і десять ударних дронів.

Він подякував воїнам повітряних командувань "Південь", "Центр", "Схід" і "Захід", а також підрозділам протиповітряної оборони Сухопутних військ. Глава держави підсумував, що відновлювальні роботи розпочалися по всій країні. Ми все пройдемо й все відновимо.

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