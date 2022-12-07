Внаслідок масованих ударів загинули 5 енергетиків: остання атака також мала трагічні наслідки

Російські окупанти від початку повномасштабної війни обстрілюють цивільні об'єкти, зокрема, енергетичної інфраструктури. Загалом внаслідок ворожих атак загинули 5 енергетиків.

Усі вони перебували на робочих місцях. Про це в інтерв'ю для "Радіо НВ" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє 24 канал.

До теми Відключення світла в Україні ще надовго: прогноз гендиректора YASNO

За 9 місяців внаслідок обстрілів загинули 5 енергетиків

Кудрицький зазначив, що за час повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів загинули 5 його колег, які перебували на робочих місцях.

Зокрема, і під час цих масованих ракетних ударів. Вчора (5 грудня – 24 канал) у нас теж постраждав співробітник. На щастя, він – живий. Він зазнав поранень, коли був на одному з об'єктів і прямував якраз до сховища,

– розповів голова правління Укренерго.

Він додав, що зараз, як виявилося, професія енергетика є дуже небезпечною.

"Ця небезпека пов'язана з тим, що фронт проходить, зокрема, безпосередньо по наших підстанціях, якими ми управляємо як Укренерго, по електростанціях. Тобто по всіх об'єктах, які цілеспрямовано намагається знищити ворог", – пояснив Кудрицький.

За його словами, саме тому люди, які працюють та відновлюють пошкоджені російськими ракетними ударами об'єкти енергетики, заслуговують на повагу.

"У них дуже важка робота, і дуже самовіддано вони її виконують. З ризиком для власного життя. Що стосується наших колег, які, на жаль, загинули або зазнали поранення – звичайно, ці люди чи їхні родини отримують матеріальні компенсації. Це найменше, насправді, з того, що ми можемо для них зробити", – заявив голова правління Укренерго.

Кудрицький підсумував, що він також хотів би, аби ці енергетики отримали визнання своїх заслуг від держави, і він впевнений, що це зовсім скоро трапиться.

Масована ракетна атака 5 грудня: що відомо