Внаслідок масованих ударів загинули 5 енергетиків: остання атака також мала трагічні наслідки
Російські окупанти від початку повномасштабної війни обстрілюють цивільні об'єкти, зокрема, енергетичної інфраструктури. Загалом внаслідок ворожих атак загинули 5 енергетиків.
Усі вони перебували на робочих місцях. Про це в інтерв'ю для "Радіо НВ" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє 24 канал.
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За 9 місяців внаслідок обстрілів загинули 5 енергетиків
Кудрицький зазначив, що за час повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів загинули 5 його колег, які перебували на робочих місцях.
Зокрема, і під час цих масованих ракетних ударів. Вчора (5 грудня – 24 канал) у нас теж постраждав співробітник. На щастя, він – живий. Він зазнав поранень, коли був на одному з об'єктів і прямував якраз до сховища,
– розповів голова правління Укренерго.
Він додав, що зараз, як виявилося, професія енергетика є дуже небезпечною.
"Ця небезпека пов'язана з тим, що фронт проходить, зокрема, безпосередньо по наших підстанціях, якими ми управляємо як Укренерго, по електростанціях. Тобто по всіх об'єктах, які цілеспрямовано намагається знищити ворог", – пояснив Кудрицький.
За його словами, саме тому люди, які працюють та відновлюють пошкоджені російськими ракетними ударами об'єкти енергетики, заслуговують на повагу.
"У них дуже важка робота, і дуже самовіддано вони її виконують. З ризиком для власного життя. Що стосується наших колег, які, на жаль, загинули або зазнали поранення – звичайно, ці люди чи їхні родини отримують матеріальні компенсації. Це найменше, насправді, з того, що ми можемо для них зробити", – заявив голова правління Укренерго.
Кудрицький підсумував, що він також хотів би, аби ці енергетики отримали визнання своїх заслуг від держави, і він впевнений, що це зовсім скоро трапиться.
Масована ракетна атака 5 грудня: що відомо
- Російські окупанти 5 грудня здійснили черговий масований ракетний обстріл. Внаслідок атаки постраждали Київщина, Одещина, Вінниччина та інші регіони.
- За даними Повітряних Сил, загарбники запустили 38 крилатих ракет Х-101/Х-555, 22 крилаті ракети типу "Калібр", 3 крилаті ракети Х-22, 6 керованих авіаційних ракет Х-59 та 1 Х-31П.
- З понад 70 ворожих ракет Силам ППО вдалося збити понад 60.
- Також одна ракета росіян перелетіла кордон України та впала на території Молдови біля міста Бричани. Інформації щодо постраждалих не було.