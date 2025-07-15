Дещо обмежує росіян: чому Росія не зможе щодня випускати 1000 "Шахедів" по Україні

За даними розвідки, Росія може запускати по території України щодня 1000 "Шахедів". Нещодавній максимум, яким ворог атакував нашу країну було 700 одиниць. Цікаво, чи реально здатні окупанти до схожих масованих атак щодоби та як цьому можна протидіяти.

Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ і експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зазначивши, що росіяни, ймовірно, щодня не зможуть накопичувати 1000 безпілотників для ударів по українських територіях. Це можуть бути масовані атаки раз на тиждень або 2 рази на місяць.

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"1000 дронів росіяни можуть запустити, але у них є потреби, які їх обмежують, зокрема підготовка засобів ураження та спроможність одночасно запускати таку кількість", – сказав він.

Чому Росії вигідні масовані атаки?

За словами Анатолія Храпчинського, прогнозованим було, що Росія масштабує виробництво дронів, адже ворог мав завдання збільшити кількість повітряних цілей, які одночасно перебувають у повітряному просторі.

Росіяни роблять ставку на навантаження нашої протиповітряної оборони,

– зауважив експерт з авіації.

Він пояснив, що, зважаючи на кількість імітаційних цілий, стає зрозуміло – ворог прагне ускладнювати роботу не стільки систем перехоплення, як саме систем виявлення.

Тому важливо працювати над створенням нової системи детекції, яка дозволить в режимі реального часу отримувати точну координату, висоту польоту та швидкість цілі. Крім того, важливо отримувати також приблизну траєкторію польоту.

Треба зауважити, що ворог у відповідь на це спробує ухилятися від наших ударів. Все завдяки збільшенню, зменшенню висоти або ж різкому пришвидшенню, аби уникнути знищення,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

Він додав, що саме тому треба готуватись до складніших маневрів щодо перехоплення, зокрема переслідувати ціль із різних сторін. Для цього потрібні реальні координати із прорахунком траєкторії польоту.

До слова, Росія намагається збільшити виробництво "Шахедів" і наразі виготовляє близько 170 – 190 таких дронів на добу, плюс стільки ж приманок. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що для ефективної протидії Україні необхідні не лише засоби ППО, а й розвіддані про місця зберігання та запуску дронів, а також зброя, здатна уразити ці об'єкти.