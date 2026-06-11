Головний редактор видання "ОстроВ", представник України у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську Сергій Гармаш озвучив 24 Каналу думку, що Росія і далі діятиме у такий спосіб. Однак це вже не спрацює.

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Чого добивається Путін?

Сергій Гармаш зазначив, що навряд чи Путін розуміє, що відбувається на фронті, адже йому всього не доповідають. Він хоче всю Донецьку область. Однак станом на зараз окупанти намагаються захопити Костянтинівку.

Зараз окупанти з усіх сил атакують цивільні об'єкти. Навряд чи це для тиску на Дональда Трампа, можливості якого також обмежені. Коли США допомагали Україні, то мали важелі впливу на Київ. Зараз вони частково зняли санкції з Росії, хоч і тимчасово, але це триває вже кілька місяців. Водночас Україна має підтримку Європи.

Поведінка Путіна нераціональна. Це емоційний тиск не на нас, а на російську внутрішню аудиторію. Тому що це мобілізує. Був Старобільськ, я спостерігав, як вони накручують. Вони намагалися на тлі цього посилити мобілізацію, щоб пішли добровольці. Це вже не працює, але Путін цього ще не розуміє. Тому думаю, що він буде використовувати цей інструмент,

– припустив журналіст.

За його словами, зараз росіяни не наважуються завдавати ударів по мостах. Тому що Путін боїться відповіді на такі атаки з українського боку.

Він знає, що ми не будемо стріляти по багатоповерхівках. Але якщо він вдарить по мосту через Дніпро, то ми також знайдемо місце і вдаримо по ньому. Найімовірніше, це його зупиняє,

– додав головний редактор.

Гармаш про задум Путіна: дивіться відео

Нагадаємо, що вночі 9 червня ворог масовано атакував Харків та область. У Харкові Росія застосувала БпЛА та ракети. Підтверджено 11 влучань. Внаслідок обстрілу виникли пожежі у Шевченківському та Холодногірському районах. Відомо про 15 постраждалих, серед яких 2 дітей. Також ворог ударив ракетами по Чугуєву. Там спочатку була інформація про 3 загиблих. Зараз додають, що загинула 22-річна вагітна.