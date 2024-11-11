У Defense Express припустили, чому Росія зробила паузу в масованих обстрілах

Востаннє росіяни здійснювали масовану атаку по Україні кілька місяців тому. Найімовірніше, що зараз ворог готується та накопичує ракети, аби вже ближче до зими вдарити по енергетичній інфраструктурі.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він припустив, чому зранку 11 листопада, попри повну готовність, Росія не завдала ударів по Україні.

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Як Росія готується до нових масованих атак

Зараз Росія активно накопичує ракети. На місяць противник виробляє 100 – 150 ракет, які йдуть на склад й можуть бути використані надалі. Від моменту останньої масованої атаки окупанти могли накопичити понад сотню ракет різноманітного типу: крилатих, балістичних, гіперзвукових тощо.

Важливо! Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, що станом на початок листопада у ворога може бути понад 1600 ракет різної номенклатури.

"Єдине питання, чому Росія не використовує ці ракети. Можливо, накопичує та чекає, коли удар буде найбільш ефективним", – зазначив Катков.

Яку нову тактику ударів відпрацьовує ворог

Проаналізувавши офіційну статистику Повітряних сил, можна помітити, що під час останніх атак крилаті ракети, які раніше були найбільш масовими засобами далекобійного ураження, продемонстрували низьку ефективність. Більшість крилатих ракет було збито.

Припускаю, що сьогоднішньою ранковою репетицією росіяни відпрацьовували не лише комбіновану атаку з використанням дронів, балістичних, крилатих, гіперзвукових, високошвидкісних ракет, а й синхронного удару,

– мовив головний редактор Defense Express.

Тобто, наприклад, коли в одну ціль з різних сторін одночасно мають прилетіти різноманітні засоби ураження. На це натякає те, що одночасно з інформацією про перебування у районі Каспійського моря і здійснення пускових маневрів літаків Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет Х-101, були зафіксовані вильоти МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів".

Катков зауважив, що саме такою синхронізованою атакою ворог намагався знищити український ЗРК Patriot, який був у Києві. Тоді ворог продемонстрував таку синхронну атаку.