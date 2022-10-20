Найближчий місяць Путін буде засипати Україну ракетами, – Яковина назвав головну причину

Росія вже другий тиждень продовжує цинічні масовані атаки ракетами та дронами. І Владімір Путін буде продовжувати це робити ще щонайменше місяць, адже йому дуже треба “випросити” в України хоч якесь перемир'я до 15 листопада.

Путіну потрібне перемир'я від України

Про це 24 каналу сказав журналіст Іван Яковина. За його словами, Путін хоче досягти перемир'я до саміту G20, бо в іншому випадку він не зможе на нього поїхати.

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За його словами, найголовніший "сюжет" G20 – це чи зуміє Путін закінчити війну до його початку.

Бо якщо не зможе, то в нього будуть серйозні проблеми з Індією і, можливо, ще з Китаєм. І через це вірогідно, що ці країни приєднаються до санкції Заходу проти Росії,

– заявив Яковина.

Журналіст додав, що цілком ймовірно, що Китай заплатить за хороше ставлення американців до себе саме підтримкою Путіна.

"Путін поїде на саміт лише в одному випадку – якщо він зможе досягти від України перемир'я до 15 листопада. В іншому випадку він не поїде на G20", – сказав він.

Яковина сподівається, що перемир'я не буде, бо Україні це не потрібно. Бо, на його думку, якщо оголосити перемир'я, то ця лінія розмежування поступово почне перетворюватися в кордон.

"І якщо Україна скаже, що вона не погоджується і захоче відновити війну, Захід відповість: "Для чого? Давайте краще мирно все вирішимо". Тому перемир'я бути не може", – вважає він.

Путін найближчий місяць буде засипати Україну ракетами та дронами

Яковина зазначив, що треба розуміти, що відсутність перемир'я означає колосальні проблеми для Владіміра Путіна.

Тому він буде в найближчий місяць засипати Україну снарядами, ракетами, дронами, бомбами, всім, чим можна, об змусити Україну піти на перемиря. Я не виключаю, що він на якомусь етапі може застосувати і ядерну бомбу також,

– припускає журналіст.

За його словами, для Путіна дуже важливо до 15 листопада будь-яким способом отримати перемир'я, тож, наступний місяць він буде коїти страшні речі. Все, що в нього є, буде кидати проти Україну.

Путіну треба "випросити" в України перемир'я, – Яковина: дивіться відео



"Якби в нього не було такого термінового наміру перемир'я, то для нього було б розумнішим зачекати, коли прийдуть морози і тоді вже бити ракетами та дронами по електростанціях", – пояснив він.

Яковина додав, що зараз ще не дуже холодно, в квартирах можна посидіти без опалення, світла та гарячої води. А зимою в -20 це було б зробити (вдарити ракетами – 24 канал) логічніше. Проте Путін це робить зараз, бо йому треба перемир'я до 15 листопада.

До слова, президент США Джо Байден відмовляється зустрітися з Владіміром Путіним під час саміту G20. Він не хоче бачити диктатора навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав.