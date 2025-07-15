Це визнає навіть ворог: Україна знайшла ефективний спосіб протидії навалі "Шахедів", – Forbes

Росія у 10 разів збільшила кількість атак дронами за останній рік. Україна тим часом нарощує сили перехоплення. І це, схоже, найкращий спосіб покращити показники зі збиття ворожих дронів і зменшити втрати серед цивільних.

Росія здатна за одну атаку запускати кілька сотні дронів. Зупинити навалу ворожих безпілотників здатні лише численні дрони-перехоплювачі, передає 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Як Україні протистояти навалі "Шахедів"?

Раніше Україна для збиття "Шахедів" використовувала мобільні вогневі групи, оснащені зенітними кулеметами, тепловізорами та планшетами. Однак окупанти змінили тактику. Їхні дрони тепер летять на висоті понад 3 000 метрів, поза досяжністю кулеметів, і стрімко атакують ціль.

Тому ефективність перехоплення ворожих цілей впала з понад 95% до 86% минулого місяця – тобто проривів стало утричі більше.

Перехопити БпЛА на таких висотах здатні малі швидкі дрони-перехоплювачі.

Нагадаємо, що у 2024 році Україна почала швидко модифікувати свої ударні FPV-дрони для перехоплення російських розвідувальних БпЛА. Українські сили на сьогодні успішно і масово нищать ворожі дрони-розвідники. Тепер вона вже виробляє дрони-перехоплювачі для "Шахедів".

Серед нових моделей – аеродинамічні квадрокоптери-"кулі" (як-от Wild Hornet Sting), дельтоподібні апарати та класичні форми.

Ціна – від 1 000 до 5 000 доларів залежно від швидкості, дальності й витривалості. Багато з них закуповуються через приватні збори, як, наприклад, у Сергія Стерненка.

Українська влада, зокрема президент Зеленський, нещодавно заявляв про те, що перехоплювачі працюють особливо ефективно.

Цікаво, що деяку інформацію повідомляє навіть російська сторона.

Так, Олексій Рогозін, гендиректор Об'єднаної авіабудівної корпорації Росії, заявив у своєму Telegram, що українські перехоплювачі збили понад 500 "Шахедів" у межах ініціативи "Чисте небо" для захисту Києва – із застосуванням дронів, керованих радарами та візуальними сенсорами.

"Фактично, це міський купол протидії дронам, побудований на масовому використанні малих перехоплювачів, передусім FPV-дронів. У систему входять розрахунки на автомобілях, центр моніторингу та координації, а також навчальний центр", – розповідає Рогозін.

Він вважає, що достатньо велика хвиля "Шахедів" може прорвати українську протиповітряну оборону, але визнає, що тепер атакувати стало дорожче, ніж захищатися.

Відомо, що АОЗ уклала контракти на постачання "десятків тисяч" безпілотників-перехоплювачів. Якщо виробник здатен виготовити більше дронів, ніж Україна може оплатити, – це можуть профінансувати країни-союзники.