Телеграм-помийки відповідатимуть за поширення даних про рух БпЛА, – Ігнат застеріг про кримінал

Проти телеграм-каналів, які повідомляють про рух ворожих ракет чи БпЛА, хочуть відкривати кримінальні справи. Адже публікація такої інформації у реальному часі – злочин проти України.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що відповідні матеріали вже передали до органів, а проти адміністраторів каналів будуть вживати серйозні заходи. Адже публікація скриншотів про рух ворожих повітряних об'єктів у реальному часі – заборонена, інформує 24 Канал.

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Адміністраторів подібних телеграм-каналів будуть карати

Ігнат наголошує, що розповсюдження інформації про рух ворожих ракет чи БпЛА у реальному часі, прикріплюючи до цього скриншоти з радарів – злочин проти України. На його думку, такі канали потребують особливого контролю, адже вони можуть працювати на руку ворогу.

Йдеться не про офіційні телеграм-канали керівників, а ті, що інформують про рух ворожих ракет, "Шахідів". Найближчим часом, можливо, буде ухвалено серйозні рішення, можливі й кримінальні справи, якщо буде підстава для цього,

– наголошує Ігнат.

Окрім того, уваги потребує й те, звідки адміністратори телеграм-каналів отримують подібну інформацію. На подібних скриншотах вказують ще й точний час і місце перебування або зникнення з радарів БпЛА. Подібні дії є злочином, стверджує Ігнат, й потребують ретельного розслідування.

Таку точну інформацію, яку публікують деякі телеграм-канали, ворог може використовувати для коригування наступних масованих ракетних ударів чи запуску "Шахідів". І, якщо адміністратори таких ресурсів вважають, що надають "оперативну інформацію" задля безпеки українців, то вони помиляються.

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