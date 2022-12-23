Росія знайшла нового постачальника ракет: до чого готуватися Україні

КНДР здійснила перші поставки ракет Росії. Бенефіціар – "вагнерівці". Вони ж їх і оплатили.

Що отримує з цього КНДР

1. Північнокорейські робітники можуть бути залучені до будівельних робіт на Росії та захоплених нею українських територіях. Враховуючи накладені Радбезом ООН санкції, які забороняють такий вид наповнення казни КНДР валютою, – для Пхеньяна це важлива "плюшка".

Важливе Є відчуття, що поступово щось починається

2. Валюта за ракети. Пригожин "банчить", витрачаючи 100 мільйонів доларів на місяць на війну за даними, що були оприлюднені Кірбі (речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі – 24 канал). Для економіки КНДР, що п'ять років під жорсткими санкціями, – це значна підтримка.

3. Російські та західні технології. Пліткують, що Москва у відповідь прихистила кількох північнокорейських технарів, що розбирають захоплену зброю, намагаючись відтворити свою незграбну "репліку" на неї.

4. Доходи від експорту. КНДР заборонено санкціями Радбезу ООН експортувати майже все, що вона спроможна виробляти / видобувати / вирубувати / виловлювати.

Москва тепер стане надійним покупцем. Хоча й не довгостроковим, бо гроші мають здатність закінчуватися швидко, коли ти під санкціями. Але режими рахують короткими відрізками часу в економіці, тож для Пхеньяна це також приємний бонус.

Що це означає для нас

1. Це не змінить хід війни, про що також зазначив Кірбі. Але це лише початок співпраці. Далі поставок з КНДР може бути більше. І ми маємо бути до цього готові

2. КНДР може поділитися з Росією не тільки зброєю, а й здобутками в кіберзлочинності. Успіхи КНДР сягають суми 1,2 мільярда доларів вкрадених криптоактивів за останні п'ять років, з них більше половини – за останній рік. Це – одне з основних джерел наповнення бюджету Пхеньяна валютою (друге – КНР).

Тож тут світ має реагувати, виробивши політику на цьому новому, хаотичному та поки що здебільшого анархічному ринку. І це питання не тільки до державних гравців, але й до приватних лідерів ринку.Бо зараз це виглядає, як безпечна антисанкційна гавань, що слугуватиме надійною годівничкою для м'ясників.

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3. Тепер, крім Близького сходу, ближче партнерство нас чекає і з Республікою Корея та Японією. Ніщо так не об'єднує, як спільний ворог. Тим більше останні випробування людина-ракета провів сьогодні біля японських вод. Байден посилює партнерство з Юн Сук Йолем та Фуміо Кішіда. У нас також є привід для цього.

4. КНР – в потрійно незручній позі на Радбезі ООН. Пекін торгує з Росією, Іраном та КНДР. І, схоже, планує захищати всіх трьох.

Але чим більше з'являється фактів військової підтримки Тегераном та Пхеньяном російського вторгнення, тим незручнішою стає поза Пекіну. Й тим більш карикатурним виглядає його так званий "нейтралітет".

В будь-якому разі поставки – вже факт. Майбутні поставки – також майже неминучі. Тож тепер наша стратегія має будуватися в новій реальності, де ми маємо союзників ворога в Індо-Тихоокеанському регіоні, а значить – і значні інтереси там.