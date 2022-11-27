У Повітряних силах прокоментували можливість нових масованих обстрілів

Росія з різною періодичністю обстрілює цивільну та критичну інфраструктуру України ракетами та БПЛА. На жаль, поки ракет для нових атак у неї достатньо.

Однак високоточних ракет, які б'ють по енергетиці, сьогодні у країни-терористки залишилось не так вже й багато. Ба більше, навряд чи ворог може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що він витрачає. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Для підготовки масованої атаки потрібен час

Однак наразі ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Так, після кожного масованого удару та напередодні нового загарбники повинні проаналізувати наслідки попередньої атаки та визначитися, куди вони будуть бити. А на це потрібен час.

Також на підготовку, а відтак і частоту масованих ударів впливають й погодні умови. Вони мають значення, наприклад, для підняття авіації та безпосередньо фіксації обстрілів з повітря.

І банально треба ракети ті самі перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність. Близько раз на тиждень може зберігатися,

– сказав Юрій Ігнат.

Збирають інформацію навіть про настрої українців

Також перед черговим ударом вони опираються не лише на дані руйнувань, а й на те, де удар відчули якомога сильніше та боляче.

Вони проводять від обстрілу до обстрілу відповідну розвідку де треба вдарити ще, яким чином завдати удару, щоб якомога сильніше ми це відчули і якомога боляче,

– повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Саме тому українська влада та військові закликають не публікувати зайвої інформації, щоб не живити нею ворога. До цих даних належить інформація не лише про вибухи, роботу ППО тощо, а й про те, чому та де відключають світло, настрої населення тощо. "От власне ті настрої населення, що хтось бачить в чомусь несправедливість тощо. Це все робиться не просто так", – підкреслив Юрій Ігнат.

Прогнози масованих ракетних обстрілів

Напередодні голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня можливий новий масований ракетний удар по Україні. Наслідком таких ударів можуть бути й нові блекаути по всій країні.

Про ймовірність такої атаки також розповіли в ГУР МО України. У розвідці заявили, що, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.

Однак представник розвідки також повідомив, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені. Проте у неї ще залишилося багато не високоточних ракет, а, як відомо, точність для окупантів не обов'язкова.

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