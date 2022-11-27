Росія дійсно виснажила запаси ракет і все частіше використовує болванки, щоб обманути ППО, – ISW

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів. Водночас слід розуміти, що запаси снарядів у них не нескінченні. Тож ворог вирішив братися за виснаження української ППО.

Як зазначають аналітики з Інституту з вивчення війни, ворог усе частіше використовує болванки. Мовиться про ракети, у яких відсутня бойова частина. Вони також летять під час масованих ударів, але суттєвої загрози не несуть. У них інша місія.

Читайте також У Криворізькому районі ворог поцілив по залізниці: руйнування колосальні

Запаси ракет у ворога вичерпуються

Експерти підкреслюють, що це доводить використання ворогом інертних крилатих ракет Х-55. Ними окупанти атакують Україну тому, що арсенал високоточних снарядів виснажується.

Водночас у Міністерстві оборони Великої Британії зауважили, що з деяких застарілих ракет Х-55 ворог зніме ядерні боєголовки. І саме такими снарядами окупанти атакуватимуть цілі в Україні. У відомстві припустили, що таким чином ворог планує відволікати українську ППО.

Змоделюємо ситуацію: летять паралельно відразу кілька ракет. Причому вони можуть бути розташовані так, щоб болванки були своєрідним прикриттям для ударної. Тож, спочатку ППО зіб'є ті самі порожні ракети, а потім уже – з ударною частиною.

Водночас не варто забувати, що ворог може використовувати цей метод і з іншою метою. Неодноразово аналітики припускали, що масовані ракетні удари росіянам необхідні і для виснаження сил ППО.

Повернімося до ракет. Як зазначають в Інституті, українські офіційні особи раніше повідомляли: з середини жовтня окупанти активно використовували неядерний варіант ракетної системи Х-555. Ними загарбники били по критичній інфраструктурі нашої держави.

Хай там як, але такі рухи з боку росіян чітко підкреслюють той факт, що з ракетним арсеналом у них не все слава Богу. Принаймні, якщо говорити про високоточні ракети.

Водночас, зауважили укладачі звіту, ворог аж надто покладається на кампанію проти української інфраструктури. Аналітики зазначають, що думка про те, що це дозволить досягнути стратегічно значного ефекту на полі бою, – хибна.

Масовані ракетні удари повторяться

Почнімо з того, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про можливий новий ракетний удар. Він зазначив, що наступного тижня варто очікувати на чергову масовану атаку по об'єктах інфраструктури.

Відповідне припущення не спростував і речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, ворогу знадобиться приблизно тиждень, щоб накопичити достатньо ракет для чергової масованої атаки.

Суттєвого дефіциту ракет у ворога нема. Принаймні їх точно вистачить ще на низку масованих атак. На цьому наголосив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, у росіян близько 400 крилатих ракет Х-101 і Х-555. Крім того, стільки ж в окупантів і "Калібрів".

Зазначимо, що для того, щоб Україна повністю вийшла з попереднього блекауту, знадобилося фактично 3 доби. На цьому наголосив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. У залежності від ситуації та критичності руйнувань, наступний блекаут може тривати довше: від 7 до 14 днів.

Варте уваги – що відомо про перебування російських кораблів у Чорному морі: дивіться відео