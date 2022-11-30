Масовані ракетні обстріли ще можливі: у ГУР оцінили запаси Росії

Росіяни, ймовірно, готуються до чергового масованого удару по Україні та її критичній інфраструктурі. Однак з кожною такою атакою можливості країни-агресорки суттєво зменшуються.

Про це 24 каналу розказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, ракетний потенціал Росії залишається значним, але він не безмежний.

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У Росії проблеми з ракетними запасами

Важливо розуміти, що левову частку ракет, особливо високоточних, окупанти вже використали, тож це озброєння вони намагаються економити. Утім, це не означає, що потрібно розслаблятися, адже ракетні удари, зокрема масовані, можуть і, ймовірно, будуть повторюватися.

Так, основні запаси росіян зараз складаються з ракет С-300, тобто тих, що можуть стріляти на відстань близько 100 кілометрів. Відповідно, вони вражають прифронтові території, і особливо страждають зараз Дніпро, Запоріжжя, Херсон та Миколаїв.

Загроза ударів "Калібрами", "Іскандерами", ракетами класу Х також зберігається, хоч загарбники використовують їх все рідше. Швидко поновлювати запаси таких ракетних озброєнь ворог не може, але намагається знайти підтримку по світу, зокрема і в Ірані, щоб закупити чи завезти контрабандою додаткові ракети.

Наявних же запасів, як розповів Юсов, у багатьох категоріях залишилося менше ніж 30%, зокрема значно менше за цю позначку у Росії залишилося високоточних ракет "Калібр". Такі цифри вже перебувають поза нормою запасів, які повинна мати держава для забезпечення своєї обороноздатності, не кажучи вже про ведення наступальних операцій.

Яку тактику провадить Росія

Представник ГУР зауважив, що масовані ракетні удари, які Росія особливо часто здійснює, починаючи з жовтня, – це вже не традиційна конвенційна війна, а терористичні атаки та терористична загроза.

Під час цих атак окупанти завдають ураження в основному по цивільній та енергетичній інфраструктурі, по мирних об'єктах. Тож переважно шкоди завдають саме мирним людям, а військова інфраструктура та об'єкти оборони страждають від таких ударів значно менше.

Відтак, терористичною тактикою країни-агресорки є занурити Україну в холод та темряву, залишити її без електрики в зимовий період, і таким чином залякати та зламати волю українців до спротиву. Однак це їй не вдається і не вдасться.

Тому що українці одностайні у свому бажанні до боротьби, наші партнери одностайні в підтримці України, а Сили оборони продовжать реалізацію операції зі звільнення тимчасово окупованих територій, вигнання агресора з України і відновлення наших кордонів станом на 1991 рік,

– підсумував Юсов.

Росія готує нові удари

В американському Інституті вивчення війни підтвердили, що росіяни справді готуються до наступного масованого ракетного удару. Утім, аналітики припускають, що посилювати ці атаки окупанти не зможуть, вони радше намагатимуться втримати попередній темп.

Ще 27 листопада про ймовірну загрозу з боку Росії попередив і президент України Володимир Зеленський. Він закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Такі припущення небеззмістовні, адже, як повідомили, в ОК "Південь", 28 листопада в акваторію Чорного моря вийшов надводний ракетоносій, який несе на борту 8 ракет типу "Калібр".

Разом із тим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що Росія загрожує Україні і з далеких кордонів літаками стратегічної авіації Ту-95, які днями проводили тренувальні польоти.

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