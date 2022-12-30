Російські наміри "зламати" українців, завдаючи ударів по інфраструктурі, проваляться, – ISW

У четвер, 29 грудня, російські війська здійснили чергову масовану серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Однак ці обстріли ніяк не вплинули на дух незламності та боротьби українців.

За оцінками фахівців американського Інституту вивчення війни, російська кампанія зі зламу української волі до боротьби шляхом завдання ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури зазнає невдачі.

Важливо Наступний ракетний удар може бути потужніший, ніж 29 грудня, – Повітряні сили

І не завадить цьому навіть збільшення ударів з боку росіян.

Скільки ще ракет залишилося у Росії

Міністерство оборони Росії відреагувало на поточні оцінки Заходу, що воно серйозно виснажило свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні, заявивши, що у нього ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

В ISW раніше оцінювали, що російські сили значно виснажили свій арсенал високоточних систем озброєнь, але, ймовірно, продовжать загрожувати українській критичній інфраструктурі в найближчій перспективі і завдаватимуть значних страждань українському цивільному населенню.

Що відомо про масований удар по Україні 29 грудня

Очільник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив 26 грудня, що російські війська мають достатньо ракет для нанесення ще двох-трьох широкомасштабних ударів.