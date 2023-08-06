Під час денної атаки на Хмельниччину постраждав автовокзал: в ОВА розповіли деталі

Російські окупанти 5 серпня масовано атакували Україну. Зокрема, вони вдарили по Хмельниччині.

Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Він подякував захисникам за успішні збиття.

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Росіяни атакували Хмельницьку область

Тюрін розповів, що сьогодні ввечері під час повітряної тривоги ворог знову атакував Хмельниччину.

Пролунала серія вибухів в одній з громад області. Дякуємо нашим силам ППО за якісну роботу,

– наголосив голова ОВА.

За його словами, вибухова хвиля:

пошкодила покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках,

вибила вікна в одному з комунальних закладів культури, приміщенні автовокзалу та комерційному приміщенні.

"Відбудуємо все разом! Найважливіше, що постраждалих від атаки немає. Тримаймося. Переможемо!" – підсумував Тюрін.

Росія обстріляла Україну саме в день проведення саміту у Саудівській Аравії, на який її не запросили. Близько 40 країн взяли участь у заході присвяченому українській формулі миру.

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