Ексофіцер Повітряних сил сказав, скільки насправді стратегічних літаків Росії боєздатні

У ніч на 6 червня Росія здійснила масований обстріл України. Для нього використали понад 450 повітряних цілей, серед яких балістичні та крилаті ракети.

Українці побачили, як працює в небі стратегічна авіація противника. Як зауважив 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський, мовиться про 2 Ту-95 МС.

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Росія вдає, що все гаразд

Літаки Ту-95 МС змогли підійнятися і взяти під крило 6 ракет, а Ту-160 під повне завантаженя могли взяти ракети. Це та кількість суден, які можуть виконувати бойові завдання.

Решта можуть бути літаками з обмеженим ресурсом. Вони були вимушені передислоковуватися, створювати імітацію роботи,

– зауважив Анатолій Храпчинський.

Безумовно, зліт літака і запуск однієї ракети може відбутися. Пускові рубежі на Волгодонськ є недалеко, тому за короткий період можна дізнатися, чи були пуски. Не треба забувати, що Росія – це країна символізмів. Вона створюватиме імітацію буцімто у них все добре.

"Росіяни активно публікували старі супутникові знімки своїх літаків для того, щоб ввести в оману весь світ. Так не хотіли показувати втрати, яких зазнали", – підсумував Анатолій Храпчинський.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року СБУ провела операцію "Павутина", внаслідок якої вдалося уразити одразу кілька аеродромів противника. Постраждало 34% стратегічної авіації росіян.

Уже 6 червня росіяни завдали масованого удару по Україні. Під атакою перебували кілька областей. Є загиблі та поранені. Зокрема у Києві загинули 3 рятувальників. У Луцьку деблокували тіла двох загиблих.