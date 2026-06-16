У Путіна – дві головні цілі: ISW розкрило, що стоїть за масованими ударами по Києву

Росія завдала чергового масованого удару по Україні вночі 15 червня. Ймовірно, такими атаками російський диктатор Володимир Путін прагне посилити тиск на цивільне населення в Україні та приховати власні невдачі у війні.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Чого прагне Кремль?

У Кремлі, як і раніше, розраховують, що регулярні удари по цивільній інфраструктурі та мирному населенню змусять Україну піти на поступки. На думку аналітиків, саме цим пояснюється продовження кампанії масованих атак.

Водночас такі обстріли мають і внутрішньополітичну мету. Експерти вважають, що Кремль використовує їх як спосіб відвернути увагу від неспроможності захистити власну територію, зокрема Москву, від українських ударів.

ISW пише, що демонстративна жорстокість атак на Київ мала створити враження сили та контролю. Таким чином Путін намагається компенсувати очевидні проблеми в обороні Росії та приховати вразливість власного режиму.

Що відомо про масований обстріл Києва?

Нагадаємо, Росія застосувала проти Києва вночі 15 червня ударні безпілотники та ракети. Також ворог застосував балістичне озброєння з різних напрямків, зокрема й "Циркони" з півдня. Багато сильних вибухів прогриміли у місті.

Повідомляли про понад 40 пошкоджень на різних локаціях, згодом стало відомо про загоряння на території Києво-Печерської лаври, де внаслідок прямого влучання сталися значні руйнування, була термінова евакуація святинь.

Під удар також потрапила будівля "Мистецького арсеналу", яку охопила пожежа площею 1000 квадратних метрів. Імовірно, вона відбулася через влучання "Шахеда". На щастя, постраждалих серед людей на цій локації не було.

Загалом спочатку було відомо про 4 загиблих. Але пізніше їх кількість зросла до 5. Постраждала, яка перебувала у лікарні в тяжкому стані, померла. Водночас повідомляли про 35 поранених. Серед них – дві дитини 5 і 6 років.