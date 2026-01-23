"Є всі ознаки": Росія готується до масованого удару найближчим часом, – нардеп Костенко

Народний депутат Роман Костенко заявив, що Росія планує здійснити масований ракетний удар по Україні в період, коли більшість громадян залишаються без електроенергії та теплопостачання. Моніторингові канали повідомляють, що ворог готує авіацію.

Росія свідомо продовжує тероризувати цивільне населення України. Про це Костенко повідомив в ефірі програми "Говорить Великий Львів".

Що відомо про можливий обстріл?

За словами нардепа, таким чином держава-агресор намагається чинити тиск на мирні переговори щодо завершення війни, зокрема вплинути на питання територій.

Це простий терор, який вчиняють росіяни, адже вони не змогли змусити нас піти на поступки на полі бою,

– наголосив Костенко.

Він додав, що наразі є всі ознаки підготовки до нового масованого обстрілу, який окупанти можуть здійснити вже найближчими днями.

Моніторингові канали повідомляють, що ворог спорядив літаки ракетами та може в будь-який момент здійснити їх пуски. Раніше, президент України закликав українців бути готовими, реагувати на сигнал "Повітряної тривоги" та подбати про власну безпеку.

Що відомо про наслідки останніх російських атак?