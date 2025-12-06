Цілі удару були досягнуті: у Міноборони Росії цинічно виправдали нічну атаку на Україну

В ніч на 6 грудня ворог вчергове здійснив масований комбінований обстріл українських міст. Однак і цього разу Росія знайшла цинічні виправдання свого злочину.

У Міноборони Росії вигадали недолугу причину для удару по Україні, пише 24 Канал.

Дивіться також Відновити вкрай складно: по Херсонській ТЕЦ прилетіло близько 100 снарядів, – ОВА

Як виправдали росіяни свої злочини цього разу?

Росіяни заявили, що масштабний комбінований обстріл України в ніч на 6 грудня це нібито лише відповідь на терористичні атаки, які Україна здійснювала по цивільних об'єктах на території Росії.

У відомстві підтвердили, що атака здійснювалась різними видами високоточної далекобійної зброї – з повітряного та наземного базування. У повідомлені також згадується застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" та безпілотників великої дальності. Москва стверджує, що вражала об'єкти українського оборонно-промислового комплексу, енергетичні потужності та інфраструктуру портів, які нібито пов'язані із діяльністю ЗСУ.

Цілі удару досягнуті. Всі призначені об'єкти уражені,

– цинічно заявили в Росії.

Водночас українська влада повідомляє про пошкодження пасажирських потягів, вокзалів, руйнування критичної інфраструктури, пожежі та постраждалих внаслідок масованого обстрілу. Також в Україні наголошують, що Росія вкотре атакувала цивільні об'єкти.

Що відомо про атаку Росії 6 грудня?