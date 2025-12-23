Дронів вже до тисячі: генерал армії пояснив, від чого залежать атаки по Україні

У ніч на 23 грудня Росія обстріляла Україну, застосувавши зокрема безпілотників у кількості понад 600. Країна-агресорка нарощує удари по українській території, періодично накопичуючи ударні групи й раз на тиждень здійснюючи масовану атаку.

Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, підкресливши, що ворог націлений бити по критичній інфраструктурі, енергетиці, адже починаються морози.

У ворога новий стиль атак

Основна ціль таких російських атак – посіяти паніку серед українців, занурити їх в блекаути, залишити без опалення в зимовий період. Генерал армії зауважив, що росіяни до таких атак готуються, щоб вони були масованими, а засоби ураження змінювали траєкторію польоту, аби ускладнити їх збиття.

"Використовуються різні моделі дій. Звертаю увагу, що вже перевалила кількість "Шахедів" за 600, росіяни мають намір запускати за добу до тисячі. В них новий стиль, вони комбінують напрямки: спочатку східні, потім центральні області, далі переміщуються на західні, змінивши траєкторії", – озвучив Маломуж.

Зауважте! Напередодні обстрілу керівник Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що Росія накопичила дві тисячі безпілотників (не рахуючи резервний запас) і готувала масований удар. Таку кількість дронів ворог використає, запланувавши 2 – 3 масштабні атаки протягом зими.

Застосування ворогом дронів-камікадзе відбувається разом з запуском ракет. Росія цієї ночі підіймала в небо свої стратегічні бомбардувальники (Ту-95, Ту-160), які несли крилаті ракети. Паралельно ворог спрямовував з Чорного моря "Калібри".

Бачимо комплексні дії терориста по всій нашій території, особливо постраждав Захід. Там розгалужена інфраструктура, великі енергетичні об'єкти, шляхи пересування. Вони намагаються намацати поряд з логістикою і енергетикою ще можливі місця концентрації й переміщення людей, військ або допомоги, яка надходить від західних країн,

– пояснив Маломуж.

Генерал армії зазначив, що завдяки розвідці про наміри Росії стає відомо, адже вона проводить підготовку пускових установок для запуску "Шахедів", виводить в море свої кораблі-носії крилатих ракет, переміщує та споряджує свої літаки. Маломуж наголосив, що Україна намагається діяти на випередження, про що свідчать нещодавні удари по Донецькому та Кримському напрямках, звідки передбачався запуск дронів-камікадзе.

Маломуж підсумував, що при такому масовому запуску ударних засобів, є суттєве навантаження на ППО, збити всі повітряні цілі складно, особливо за таких погодних умов, як зараз, коли є туман. Однак він зазначив, що Україна пристосувалась до цього і на 80 – 90% вдається виявити й збити ворожі цілі.

