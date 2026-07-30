Масована атака по Україні: де лунали вибухи та все, що відомо про наслідки

07:28, 30 липня

Унаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. У різних місцях столиці спалахнули пожежі через падіння уламків та влучання.

Атака по Києву / Фото ДСНС

В Оболонському районі загорілися торгівельні павільйони на території ринку. За попередніми даними, там постраждала одна людина.

У Святошинському районі виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло загиблого. Ще одного чоловіка з пораненнями госпіталізували. Пожежу на цій локації вже ліквідовано.

Крім того, у Святошинському районі триває гасіння пожежі у п'ятиповерховій нежитловій будівлі.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.