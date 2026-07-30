Масована атака по Україні: де лунали вибухи та все, що відомо про наслідки
У ніч проти 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Повітряна тривога охопила більшість областей України, а вибухи пролунали одразу в кількох регіонах.
24 Канал стежить за перебігом подій та збирає всю актуальну інформацію про наслідки російського обстрілу.
Що відомо про наслідки атак по Україні?
Унаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. У різних місцях столиці спалахнули пожежі через падіння уламків та влучання. Атака по Києву / Фото ДСНС В Оболонському районі загорілися торгівельні павільйони на території ринку. За попередніми даними, там постраждала одна людина. У Святошинському районі виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло загиблого. Ще одного чоловіка з пораненнями госпіталізували. Пожежу на цій локації вже ліквідовано. Крім того, у Святошинському районі триває гасіння пожежі у п'ятиповерховій нежитловій будівлі. На місцях ударів працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється. 5 людей постраждали, серед яких 1 дитина, внаслідок російської атаки по Київщині. У селі Скибин Броварського району зазнав часткового руйнування двоповерховий приватний житловий будинок. Також пошкоджено два сусідні будинки. Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували 3 постраждалих із-під завалів та передали їх медикам. Через заблоковану після російського удару сходову клітку у Львові рятувальники евакуюють мешканців пошкодженої п'ятиповерхівки за допомогою автокрана. Рятувальна операція триває: дивіться відео Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 15. З них 14 госпіталізували. Зокрема, одного рятувальника. Під руїнами досі залишаються люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх. Під завалами багатоповерхівки у Львові на вулиці Патона можуть залишатися люди. На місці триває рятувальна операція, а мешканці допомагають надзвичайникам розбирати завали. Львів'яни вийшли на допомогу рятувальникам: дивіться відео У Броварському районі постраждали п'ятеро людей. Серед них – неповнолітній та двоє жінок. Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Вся необхідна медична допомога надається. Внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. На місці працюють всі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки. У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. На жаль, одна людина загинула. Також було атаковано термінал "Нової пошти". Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. У Лубенському районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину. Атака по Полтавщині / Фото ДСНС Після ударів по столиці російські ракети досягли західних областей, зокрема Львова. У місті зафіксували влучання, внаслідок яких були пошкоджені дві житлові багатоповерхівки, а також спалахнули пожежі на вулицях Патона та Виговського. Через атаку тимчасово змінили рух громадського транспорту, а рятувальники розпочали розбір завалів. За попередньою інформацією, постраждали щонайменше четверо людей, яким надавали необхідну медичну допомогу. Львів опинився під ракетним ударом / Фото Андрій Садовий Першими під ударом опинилися Київ та область, куди Росія спрямувала балістичні ракети. У столиці пролунала серія потужних вибухів, після чого у Святошинському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови та гаражного кооперативу. На Оболоні також загорілася нежитлова будівля через падіння уламків. За попередніми даними міської влади, внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина. На місцях працювали рятувальники, медики та всі екстрені служби, інформація про наслідки уточнювалася
Наслідки атаки по Києву
На Київщині збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки
П'ятеро людей постраждали через атаку по Київщині
Наслідки атаки по Полтавщині
Ворог вдарив по Львову
Наслідки атаки по Києву
Унаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. У різних місцях столиці спалахнули пожежі через падіння уламків та влучання.
Атака по Києву / Фото ДСНС
В Оболонському районі загорілися торгівельні павільйони на території ринку. За попередніми даними, там постраждала одна людина.
У Святошинському районі виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло загиблого. Ще одного чоловіка з пораненнями госпіталізували. Пожежу на цій локації вже ліквідовано.
Крім того, у Святошинському районі триває гасіння пожежі у п'ятиповерховій нежитловій будівлі.
На місцях ударів працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
5 людей постраждали, серед яких 1 дитина, внаслідок російської атаки по Київщині.
У селі Скибин Броварського району зазнав часткового руйнування двоповерховий приватний житловий будинок. Також пошкоджено два сусідні будинки.
Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували 3 постраждалих із-під завалів та передали їх медикам.
Через заблоковану після російського удару сходову клітку у Львові рятувальники евакуюють мешканців пошкодженої п'ятиповерхівки за допомогою автокрана.
Рятувальна операція триває: дивіться відео
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 15. З них 14 госпіталізували. Зокрема, одного рятувальника.
Під руїнами досі залишаються люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх.
Під завалами багатоповерхівки у Львові на вулиці Патона можуть залишатися люди. На місці триває рятувальна операція, а мешканці допомагають надзвичайникам розбирати завали.
Львів'яни вийшли на допомогу рятувальникам: дивіться відео
У Броварському районі постраждали п'ятеро людей. Серед них – неповнолітній та двоє жінок.
Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Вся необхідна медична допомога надається.
Внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок.
На місці працюють всі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.
У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. На жаль, одна людина загинула.
Також було атаковано термінал "Нової пошти". Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.
У Лубенському районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину.
Атака по Полтавщині / Фото ДСНС
Після ударів по столиці російські ракети досягли західних областей, зокрема Львова.
У місті зафіксували влучання, внаслідок яких були пошкоджені дві житлові багатоповерхівки, а також спалахнули пожежі на вулицях Патона та Виговського.
Через атаку тимчасово змінили рух громадського транспорту, а рятувальники розпочали розбір завалів.
За попередньою інформацією, постраждали щонайменше четверо людей, яким надавали необхідну медичну допомогу.
Львів опинився під ракетним ударом / Фото Андрій Садовий
Першими під ударом опинилися Київ та область, куди Росія спрямувала балістичні ракети.
У столиці пролунала серія потужних вибухів, після чого у Святошинському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови та гаражного кооперативу.
На Оболоні також загорілася нежитлова будівля через падіння уламків.
За попередніми даними міської влади, внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина. На місцях працювали рятувальники, медики та всі екстрені служби, інформація про наслідки уточнювалася