На Київщині внаслідок обстрілу загорілося підприємство

Уночі 9 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну, зокрема, під ударом була Київська область. Там виникла пожежа на підприємстві та постраждала людина.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Наслідки атаки на Київщині

Рятувальники розповіли про пожежу на одному з підприємств у Київській області, площею 8 000 квадратних метрів.

На Київщині триває ліквідація пожежі: дивіться фото ДСНС

У поліції Київщини зазначили, що загоряння підприємства сталося в Броварському районі внаслідок падіння уламків.

Триває ліквідація пожежі. Крім того, тілесні ушкодження отримала 44-річна місцева жителька. Потерпілу доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги,

– розповіли правоохоронці.

Вони додали, що на Вишгородщині пошкоджень зазнав приватний будинок. За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

У ніч проти 9 липня окупанти атакували Україну 741 засобом повітряного нападу, зокрема 728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 7 крилатими та 6 аеробалістичними ракетами. Основним напрямком удару була Волинь.