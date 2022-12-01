"Стратегічні цілі Кремля незмінні": у Міноборони закликали не ігнорувати загрозу ракетних ударів

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Упродовж цього тижня усі очікують на черговий масований ракетний удар, який ворог може розпочати у будь-яку мить.

І, як зазначили у Міноборони під час брифінгу, стратегічні цілі Кремля залишаються такими ж, якими й були. А отже, ворог продовжить масовану атаку енергетичних об'єктів нашої держави.

Читайте також Шалений психологічний тиск, – Гуменюк про анонсовану атаку "200 ракетами"

Ворог планує дестабілізувати Україну

На цьому наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Своїми словами вона вкотре дала чітко зрозуміти, що не варто нехтувати потенційною загрозою з неба.

Стратегічні цілі Кремля щодо України залишилася незмінними. Москва зосередилася на знищенні енергетичної системи шляхом завдання масованих ударів по інфраструктурних об'єктах,

– підкреслила Маляр.

Заступниця міністра зауважила, що російські військові намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. І саме тому, за її словами, ракетні удари ворог продовжуватиме завдавати.

Ризик ракетних ударів усе ще зберігається

Не втомлюємося нагадувати, що загрожують життю як масовані, так і одиничні ракетні удари. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – вирушайте негайно ж до укриття. Там слід залишатися доти, поки не буде сигналу про відбій.

Якщо вже говорити про масовану атаку, то не варто себе постійно накручувати. Принаймні це не рекомендує робити секретар РНБО Олексій Данілов. Він нагадав, що українська влада обов'язково сповістить громадян, якщо їм загрожуватиме небезпека. А поки варто продовжувати жити, хоч у нинішніх умовах це складніше.

Не виключено, що ворог продовжує бавитися м'язами. І саме тому перекинув низку літаків до аеродрому "Енгельс-2", про що свідчать супутникові знімки. Але це також не означає, що у будь-який момент ці машини убивства не здіймуться у небо, щоб випускати ракети.

До слова, генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун пояснив, чому ворог б'є по Україні старими та дешевими ракетами. За його словами, окупанти використовують "болванки" для того, щоб послаблювати українську ППО.

Варте уваги – Залужний здивував даними про роботу ППО: дивіться відео