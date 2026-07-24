Масований танковий прорив провалився: прикордонники "Фенікса" зупинили ворожий наступ

Українські прикордонники зупинили одну з наймасштабніших російських спроб танкового прориву за останній час. В результаті відбиття ворог зазнав втрат серед техніки та живої сили.

Про це 24 липня повідомила Держприкордонслужба.

Як прикордонники відбили наступ?

Прикордонники розповіли, що російські війська здійснили спробу танкового прориву на Добропільському напрямку. Однак підрозділ "Фенікс" разом із суміжними підрозділами зірвали плани ворога.

В результаті відбиття штурму бійці знищили дев'ять російських танків, дві бронемашини та три установки "Град".

Також ворог зазнав втрат серед особового складу. У ході операції прикордонники ліквідували ліквідовано кілька десятків російських військових.

Відбиття російського наступу на Донеччині: дивіться відео

Уся броньована "велич" залишилися догорати серед полів і посадок Донеччини,

– додали у ДПСУ.

Нагадаємо, впродовж останньої доби російська армія втратила 1 410 окупантів, а також сотні одиниць техніки та озброєння. Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ворожого літака.

Також у МВС України розповідали, як оператори дронів атакують стартові позиції російських безпілотників. Попри добре маскування ворожих позицій, українським бійцям все ж вдається прицільно бити по них.