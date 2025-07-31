"Шахеди" оточили Київ з усіх боків, – експерт з авіації назвав особливості останньої атаки
- Росія завдала масованого удару по Києву в ніч на 31 липня 2025 року, запустивши 309 дронів та 8 крилатих ракет "Іскандер-К".
- Експерт з авіації Костянтин Криволап зазначив, що росіяни намагалися виявити слабкі місця в українській ППО, використовуючи дрони для розвідки.
Росія в ніч на 31 липня 2025 року завдала масованого комбінованого удару по Києву. Це призвело до серйозних руйнувань та жертв серед цивільного населення.
Росія випустила по території України 309 дронів та 8 крилатих ракет "Іскандер-К". Українським Силам оборони вдалось знищити 288 безпілотників та 3 ракети. Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що росіяни намагаються знайти дірки у протиповітряній обороні нашої держави.
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Чим особливий масований удар по Києву?
Костянтин Криволап зауважив, якщо проаналізувати роботу ворожих дронів, то був один, який покружляв у центральній частині України. Це, ймовірно, був розвідник, який перевіряв, як працюють українські засоби ППО.
Він, можливо, передав зібрану інформацію для удосконалення підготовленого, але не до кінця сформованого маршруту крилатих ракет.
Я розумію сьогоднішню атаку як демонстративну. Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що "Шахеди" оточили Київ з усіх боків і намагалися максимально вистежити нашу протиповітряну оборону,
– сказав експерт з авіації.
Криволап додав, що частково росіянам це вдалося, адже не зовсім характерним є те, що з восьми "Іскандер-К" Силам оборони вдалось знищити тільки три.
Зазначимо, що внаслідок атаки на Київ загинуло щонайменше 12 людей, серед них 6-річна дитина, постраждали понад 90 осіб, включно з 11 дітьми. Найбільших руйнувань зазнали Святошинський та Солом'янський райони: ракета повністю знищила під'їзд дев'ятиповерхівки, пошкоджено понад сотню об'єктів інфраструктури.