Росія в ніч на 31 липня 2025 року завдала масованого комбінованого удару по Києву. Це призвело до серйозних руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Росія випустила по території України 309 дронів та 8 крилатих ракет "Іскандер-К". Українським Силам оборони вдалось знищити 288 безпілотників та 3 ракети. Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що росіяни намагаються знайти дірки у протиповітряній обороні нашої держави.

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Чим особливий масований удар по Києву?

Костянтин Криволап зауважив, якщо проаналізувати роботу ворожих дронів, то був один, який покружляв у центральній частині України. Це, ймовірно, був розвідник, який перевіряв, як працюють українські засоби ППО.

Він, можливо, передав зібрану інформацію для удосконалення підготовленого, але не до кінця сформованого маршруту крилатих ракет.

Я розумію сьогоднішню атаку як демонстративну. Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що "Шахеди" оточили Київ з усіх боків і намагалися максимально вистежити нашу протиповітряну оборону,

– сказав експерт з авіації.

Криволап додав, що частково росіянам це вдалося, адже не зовсім характерним є те, що з восьми "Іскандер-К" Силам оборони вдалось знищити тільки три.

Зазначимо, що внаслідок атаки на Київ загинуло щонайменше 12 людей, серед них 6-річна дитина, постраждали понад 90 осіб, включно з 11 дітьми. Найбільших руйнувань зазнали Святошинський та Солом'янський райони: ракета повністю знищила під'їзд дев'ятиповерхівки, пошкоджено понад сотню об'єктів інфраструктури.