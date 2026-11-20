У ніч проти 20 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні крилатими ракетами, дронами та балістикою. У Києві пошкоджено три мости через Дніпро, а у Львові під удар потрапила станція Скнилів, де загинули двоє людей.

12:20, 20 листопада У Польщі впали дві російські ракети та безпілотник Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив порушення повітряного простору та падіння двох ракет, зокрема Х-101, і реактивного дрона. За його словами, руйнувань критичної інфраструктури та постраждалих немає. 11:58, 20 листопада У Києві кількість постраждалих зросла до сімнадцяти У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що число травмованих через російську атаку зросло до 17 людей, шестеро загинули. Руйнування зафіксовано у чотирьох районах столиці.

Фото: 24 Канал 11:50, 20 листопада У Львові зросла кількість поранених до десяти Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що кількість постраждалих у медзакладах міста зросла до 10 людей, двоє з яких у важкому стані. Також зафіксовано влучання у вантажний термінал станції Скнилів. 11:49, 20 листопада Міненерго підтвердило знеструмлення у Києві та десяти областях Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що через влучання в енергооб'єкти знеструмлено споживачів у столиці та 10 регіонах, а українські АЕС знизили виробництво. Під час відновлювальних робіт на Харківщині постраждали двоє енергетиків. 11:30, 20 листопада Росія вдарила новою хвилею крилатих ракет по заходу України За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, загальна кількість застосованих крилатих ракет перевищила 101 одиницю, а основні зусилля другої хвилі ворог зосередив на західних областях. 11:22, 20 листопада Повітряні сили оприлюднили наслідки масованого повітряного удару Сили ППО знешкодили 462 ворожі цілі, однак влучання ракет і безпілотників зафіксовані на 23 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще на 10 майданчиках, повідомило Суспільне. 11:21, 20 листопада Кількість загиблих унаслідок удару по Україні зросла до восьми Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що під ударом опинилися Київ і дев'ять областей країни, де загалом постраждали 28 осіб, а в столиці загинули шестеро людей. джерело 11:01, 20 листопада Польща перевіряє падіння невідомого об'єкта під час обстрілу Оперативне командування ЗС Польщі направило війська тероборони на місце можливого зіткнення, а камери зафіксували вибух біля Хмілека. 10:50, 20 листопада СБУ відкрила справу щодо воєнного злочину у Львові Слідчі документують обставини удару реактивними дронами та ракетами по цивільній і залізничній інфраструктурі станції Скнилів. 10:28, 20 листопада Влада Львова повідомила про десятьох поранених у місті Заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що росіяни випустили понад 15 ракет і 10 дронів, пошкодивши дорогу та водогін. джерело

Фото: 24 Канал 10:11, 20 листопада На заході України знищено 95 повітряних цілей Повітряне командування "Захід" знищило 38 крилатих ракет "Калібр", 19 ракет Х-101 та 38 реактивних безпілотників. 09:29, 20 листопада Влучання у станцію Скнилів спричинило загибель людей Мер Андрій Садовий підтвердив пряме влучання у квитковий термінал станції Скнилів, унаслідок якого загинули двоє осіб. джерело

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва, Львова та інших міст. Про наслідки ворожого обстрілу в ефірі телеканалу розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на 24 Каналі. За його словами, по місту окупанти спрямували понад 15 ракет та більше ніж десяток реактивних дронів.

Удар по залізничній станції "Скнилів" у Львові

Головного удару на Львівщині зазнала залізнична станція "Скнилів". Російська ракета поцілила у приміщення квиткового термінала, внаслідок чого двоє людей загинули на місці, а ще десятеро отримали поранення. Двоє потерпілих перебувають у медичних закладах у важкому стані.

Поруч зі станцією на вулиці Авіаційній утворилася вирва завглибшки кілька метрів. Руйнування спричинили пошкодження водопровідних мереж, тому комунальники тимчасово перекрили проїзд магістраллю до завершення ремонту. Водопостачання мікрорайону підтримують завдяки підключеним генераторам на насосних станціях.

Пошкодження мостових переходів у столиці

У Києві ворожі ракети пошкодили одразу три мости через Дніпро: Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний. Рух транспорту між правим і лівим берегами суттєво ускладнений, а комунальні служби ввели спеціальний режим пересування переправами. Внаслідок ударів по об'єктах міста також загинули працівники водоканалу, а тиск води тимчасово знизився у п'яти районах столиці.

Інцидент біля польського кордону

Під час масованого обстрілу України невідомий повітряний об'єкт перетнув кордон Польщі. За даними спостереження, поблизу села Хмелек за 46 кілометрів від українського кордону зафіксовано вибух. Оперативне командування польської армії направило на місце пошуково-рятувальні підрозділи Військ територіальної оборони для з'ясування обставин події.