Удари по мостах Києва, по Львову та інших містах: які наслідки атаки
У ніч проти 20 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні крилатими ракетами, дронами та балістикою. У Києві пошкоджено три мости через Дніпро, а у Львові під удар потрапила станція Скнилів, де загинули двоє людей.
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив порушення повітряного простору та падіння двох ракет, зокрема Х-101, і реактивного дрона. За його словами, руйнувань критичної інфраструктури та постраждалих немає. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що кількість постраждалих у медзакладах міста зросла до 10 людей, двоє з яких у важкому стані. Також зафіксовано влучання у вантажний термінал станції Скнилів. Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що через влучання в енергооб'єкти знеструмлено споживачів у столиці та 10 регіонах, а українські АЕС знизили виробництво. Під час відновлювальних робіт на Харківщині постраждали двоє енергетиків. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, загальна кількість застосованих крилатих ракет перевищила 101 одиницю, а основні зусилля другої хвилі ворог зосередив на західних областях. Сили ППО знешкодили 462 ворожі цілі, однак влучання ракет і безпілотників зафіксовані на 23 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще на 10 майданчиках, повідомило Суспільне. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що під ударом опинилися Київ і дев'ять областей країни, де загалом постраждали 28 осіб, а в столиці загинули шестеро людей. джерело Оперативне командування ЗС Польщі направило війська тероборони на місце можливого зіткнення, а камери зафіксували вибух біля Хмілека. Слідчі документують обставини удару реактивними дронами та ракетами по цивільній і залізничній інфраструктурі станції Скнилів. Заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що росіяни випустили понад 15 ракет і 10 дронів, пошкодивши дорогу та водогін. джерело Повітряне командування "Захід" знищило 38 крилатих ракет "Калібр", 19 ракет Х-101 та 38 реактивних безпілотників. Мер Андрій Садовий підтвердив пряме влучання у квитковий термінал станції Скнилів, унаслідок якого загинули двоє осіб. джерело
У Польщі впали дві російські ракети та безпілотник
У Києві кількість постраждалих зросла до сімнадцяти
У Львові зросла кількість поранених до десяти
Міненерго підтвердило знеструмлення у Києві та десяти областях
Росія вдарила новою хвилею крилатих ракет по заходу України
Повітряні сили оприлюднили наслідки масованого повітряного удару
Кількість загиблих унаслідок удару по Україні зросла до восьми
Польща перевіряє падіння невідомого об'єкта під час обстрілу
СБУ відкрила справу щодо воєнного злочину у Львові
Влада Львова повідомила про десятьох поранених у місті
На заході України знищено 95 повітряних цілей
Влучання у станцію Скнилів спричинило загибель людей
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив порушення повітряного простору та падіння двох ракет, зокрема Х-101, і реактивного дрона. За його словами, руйнувань критичної інфраструктури та постраждалих немає.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що кількість постраждалих у медзакладах міста зросла до 10 людей, двоє з яких у важкому стані. Також зафіксовано влучання у вантажний термінал станції Скнилів.
Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що через влучання в енергооб'єкти знеструмлено споживачів у столиці та 10 регіонах, а українські АЕС знизили виробництво. Під час відновлювальних робіт на Харківщині постраждали двоє енергетиків.
За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, загальна кількість застосованих крилатих ракет перевищила 101 одиницю, а основні зусилля другої хвилі ворог зосередив на західних областях.
Сили ППО знешкодили 462 ворожі цілі, однак влучання ракет і безпілотників зафіксовані на 23 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще на 10 майданчиках, повідомило Суспільне.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що під ударом опинилися Київ і дев'ять областей країни, де загалом постраждали 28 осіб, а в столиці загинули шестеро людей. джерело
Оперативне командування ЗС Польщі направило війська тероборони на місце можливого зіткнення, а камери зафіксували вибух біля Хмілека.
Слідчі документують обставини удару реактивними дронами та ракетами по цивільній і залізничній інфраструктурі станції Скнилів.
Заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що росіяни випустили понад 15 ракет і 10 дронів, пошкодивши дорогу та водогін. джерело
Повітряне командування "Захід" знищило 38 крилатих ракет "Калібр", 19 ракет Х-101 та 38 реактивних безпілотників.
Мер Андрій Садовий підтвердив пряме влучання у квитковий термінал станції Скнилів, унаслідок якого загинули двоє осіб. джерело
Російські війська завдали масованого комбінованого удару по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва, Львова та інших міст. Про наслідки ворожого обстрілу в ефірі телеканалу розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на 24 Каналі. За його словами, по місту окупанти спрямували понад 15 ракет та більше ніж десяток реактивних дронів.
Удар по залізничній станції "Скнилів" у Львові
Головного удару на Львівщині зазнала залізнична станція "Скнилів". Російська ракета поцілила у приміщення квиткового термінала, внаслідок чого двоє людей загинули на місці, а ще десятеро отримали поранення. Двоє потерпілих перебувають у медичних закладах у важкому стані.
Поруч зі станцією на вулиці Авіаційній утворилася вирва завглибшки кілька метрів. Руйнування спричинили пошкодження водопровідних мереж, тому комунальники тимчасово перекрили проїзд магістраллю до завершення ремонту. Водопостачання мікрорайону підтримують завдяки підключеним генераторам на насосних станціях.
Пошкодження мостових переходів у столиці
У Києві ворожі ракети пошкодили одразу три мости через Дніпро: Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний. Рух транспорту між правим і лівим берегами суттєво ускладнений, а комунальні служби ввели спеціальний режим пересування переправами. Внаслідок ударів по об'єктах міста також загинули працівники водоканалу, а тиск води тимчасово знизився у п'яти районах столиці.
Інцидент біля польського кордону
Під час масованого обстрілу України невідомий повітряний об'єкт перетнув кордон Польщі. За даними спостереження, поблизу села Хмелек за 46 кілометрів від українського кордону зафіксовано вибух. Оперативне командування польської армії направило на місце пошуково-рятувальні підрозділи Військ територіальної оборони для з'ясування обставин події.