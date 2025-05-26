Масований удар по передмістю Харкова: спалахнула масштабна пожежа

Уночі 26 травня російська армія масовано атакувала передмістя Харкова дронами-камікадзе. Під ударом ворога опинилося приватне підприємство, де спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Росія масовано атакувала Харків

Російські загарбники завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Як повідомили в ДСНС, унаслідок ворожої атаки по території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу.

Пожежа на Харківщині після атаки – більше у галереї