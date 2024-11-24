"Ймовірні цілі – підстанції": коли можливі масовані удари росіян по енергетиці

З великою імовірністю Росія обстрілюватиме Україну до Нового Року. Ключова ціль – атомна енергетика через підстанції. Потім можливості ворога щодо обстрілів звузяться.

Основна причина – 20 січня Дональд Трамп почне виконувати обов'язки президента США. Детальніше 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Чим загрожують російські удари по енергетиці

На думку Омельченка, з наступного тижня до середини грудня – початку січня росіяни обстрілюватимуть українські енергооб'єкти. Атакувати 10 – 15 ракетами енергетику немає сенсу, вони не завдадуть серйозної шкоди. Українська ППО справиться з такою кількістю. Тому ворог, ймовірно, накопичить мінімум сотню ракет перед масованим ударом.

Особливої турботи викликає те, що вже декілька разів поспіль під час масованих атак росіяни б'ють саме по підстанціях, які видають потужність атомних електростанцій. Потрібно максимально зосередити протиповітряну оборону біля цих підстанцій, захищаючи їх. Це, на мій погляд, критичні для нас об'єкти,

– наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Водночас одразу знищити усі підстанції росіяни не зможуть. По-перше, є системний інженерний захист, засоби ППО і резервне обладнання. По-друге, це удари не стільки по підстанціях, скільки по атомних станціях. Оскільки підстанції напряму пов'язані з роботою атомних станцій. Тобто це фактично атака на ядерні об'єкти.

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"Рівненська та Хмельницька АЕС розташовані лише за декілька сотень кілометрів від кордону з країнами ЄС. Якщо трапиться аварія, це зачепить ці країни. Тому треба згуртувати сили – і дипломатичні, і політичні, і військові, і МАГАТЕ, і міжнародні організації – щоб не допустити ударів по атомній енергетиці, "закамуфльованій" під удари по підстанціях з видачі потужностей", – пояснив Володимир Омельченко.

Після Нового Року можливості росіян для обстрілів зменшаться. Головна причина – прихід Дональда Трампа в ролі президента США. Це епохальна подія, яка має вплинути на військово-політичну ситуацію, пов'язану з війною.

Перед інавгурацією Трампа, якщо вони битимуть по українських енергетичних об'єктах, це буде прямий плювок Трампу в обличчя. Водночас думаю, що вони захочуть у якийсь спосіб все ж таки налагодити з ним відносини, знов-таки зі своєю вигодою,

– припустив Омельченко.

Крім того, якщо Україна вистоїть після імовірних ударів у наступні 2 місяці, то ворог вже не матиме такої можливості для масованих ударів. Тим паче, весна ставатиме дедалі ближчою.