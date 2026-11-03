Росія скористалася днем виборів у США для масованої атаки по Україні, – Зеленський

У ніч проти 3 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, спрямувавши основний удар по енергетичній інфраструктурі. Під ворожим вогнем опинилися об'єкти генерації та підстанції в низці областей.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Які об'єкти Росія атакувала вночі?

Зеленський заявив, що російська атака була ретельно спланована насамперед проти критичної інфраструктури. Головними цілями стали об'єкти енергетики, генерації та підстанції в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Чернігівській та Рівненській областях.

Унаслідок ударів у багатьох містах і громадах запровадили аварійні та екстрені відключення електроенергії.

Окремо Зеленський згадав про удар по міській клінічній лікарні в Харкові. Там постраждали 73 людини, а серед пошкоджених приміщень – кардіологічне відділення, де перебували пацієнти.

Також глава держави повідомив про продовження рятувальної операції в Комишувасі Запорізької області. Кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до 29, ще п'ятеро людей дістали поранення.

Під завалами можуть залишатися люди. Рятувальники продовжують пошукові роботи, однак їх ускладнює загроза повторних російських атак.

Президент також звернув увагу на те, що атака відбулася в день виборів до Конгресу США. Він закликав американських партнерів не ігнорувати дії Росії та посилити підтримку України.

Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів. Потрібно допомагати будувати мир чесно і надійно, і Америка може це зробити. Дякую всім, хто не буде мовчати про цей російський удар. Дякую кожному, хто підтримує захист України,

– наголосив Зеленський.

Лише за цю ніч російські війська застосували 289 ударних безпілотників, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. На момент публікації повітряна тривога триває, зберігається загроза нових ракетних і дронових ударів.