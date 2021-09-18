Масове мінування АЗС та супермаркетів на Луганщині: поліція відкрила кримінальне провадження

У Луганській області 17 вересня надійшло повідомлення про масове мінування об'єктів промисловості, АЗС та супермаркетів. Ба більше, у "мінерів" були навіть певні вимоги, які саме – у поліції не конкретизують.

За пів дня вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці та слідчі відпрацювали одразу 28 об'єктів у Сєвєродонецьку та Старобільську. У цьому їм допомагали працівники ДСНС та СБУ.

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Під час перевірок поліція проводила евакуацію

Під час цих перевірок довелось евакуйовувати усіх громадян, які перебували у приміщеннях. Підозри не підтвердились – жодної вибухівки правоохоронці не знайшли.

Фейковим "мінерам" загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі

Поліція розпочала кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Якщо винуватців знайдуть і вони постануть перед судом, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Правоохоронці перевірили більше ніж 20 об'єктів / Фото Нацполіції

Поліція проводила евакуацію громадян / Фото Нацполіції

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