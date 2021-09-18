Масове мінування АЗС та супермаркетів на Луганщині: поліція відкрила кримінальне провадження
Джерело:Поліція Луганської області
У Луганській області 17 вересня надійшло повідомлення про масове мінування об'єктів промисловості, АЗС та супермаркетів. Ба більше, у "мінерів" були навіть певні вимоги, які саме – у поліції не конкретизують.
За пів дня вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці та слідчі відпрацювали одразу 28 об'єктів у Сєвєродонецьку та Старобільську. У цьому їм допомагали працівники ДСНС та СБУ.
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Під час перевірок поліція проводила евакуацію
Під час цих перевірок довелось евакуйовувати усіх громадян, які перебували у приміщеннях. Підозри не підтвердились – жодної вибухівки правоохоронці не знайшли.
Фейковим "мінерам" загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі
Поліція розпочала кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Якщо винуватців знайдуть і вони постануть перед судом, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
Останні гучні "фейкові замінування":
- У Києві через повідомлення про вибухівку евакуювали студентів інституту бізнесу та технологій 14 вересня.
- В той самий день повідомили про замінування одразу трьох судів Одеси.
- На початку вересня школяр у Кривому Розі вирішив "замінувати" власну школу. Тепер до відповідальності можуть притягнути його опікуна.
- Курйозний випадок стався у Чернівцях. Там нетверезий чоловік викликав правоохоронці через начебто бомбу у квартирі. Підозрілим предметом виявилась упаковка прищепок.