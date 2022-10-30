Росіяни розкрадають власну армію: командири скаржаться на солдатів-злодіїв

Російські солдати допомагають своїй армії швидше збанкрутувати. Окупанти масово розкрадають військове майно, яке їм видають для ведення війни в Україні.

Українська розвідка перехопила телефонну розмову одного з російських командирів. Військовий командувач жаліється, що солдати масово крадуть тепловізори та відправляють їх додому.

Читайте також Зброя поразки: чим воює російська армія та скільки ракет і танків ще залишилось

Російський командир шокований кількістю крадіжок

На Херсонщині командир російського батальйону розповідає у телефонній розмові, що крадіжки військового майна солдатами – буденна справа. Окупант скаржиться, що військові відсилають додому отримані тепловізори й нахабно просять нові.

Ніколи не давай "тепляк" (тепловізор – 24 канал) солдату. Краще сам у бій. Бо, бл*ть, вони все додому відправлять,

– радить командир своєму співрозмовнику.

Командир бідкається, що навіть "ловив за руку" тих, хто намагався відправити награбоване назад у Росію. Зауважимо, що тенденція до крадіжок спостерігається не лише серед простих солдатів.

Російські посадовці нещадно грабують резерви країни, тож ресурсу для належного забезпечення армії стає все менше і менше. Хоч тут у росіян простежується злагодженість у роботі.

До теми Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, а вони вивозять награбоване, – Подоляк

Резніков пояснив, чому російська армія – це "паперовий тигр"

"Паперовий тигр" – давній китайський фразеологізм, яким описують щось, що є небезпечним лише на вигляд, проте насправді є не таким страшним.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Збройні Сили України показали всім, що Росія та її армія – це радше "паперовий тигр". За його словами, до початку повномасштабного вторгнення, більшість лідерів країн були переконані, що Україна "впаде" за 72 години (славнозвісні 3 дні).

Однак усе пішло зовсім не по російському плану. Україна впевнено продовжує вибивати ворога зі своїх територій вже дев'ятий місяць від початку повномасштабного нападу з боку країни-агресорки.

Зверніть увагу – Британська розвідка зробила цікаву заяву стосовно звільнення Херсона: дивіться відео