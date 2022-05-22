Масові обстріли, провальні спроби штурму окупантів: карта бойових дій станом на 22 травня

Російські окупанти не полишають спроби наступу на Сході та проводять заходи з укріплення своїх позицій. Крім того, загарбники здійснили низку ракетних та артилерійських атак по населених пунктах на Півночі та Сході України.

Про актуальну ситуацію на фронті станом на ранок 22 травня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Українські захисники та захисниці продовжують давати героїчну відсіч загарбникам.

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Ситуація на Заході та Півночі

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська посилили розвідку, для чого в прикордонних районах Білорусі розгорнули засоби додаткової радіоелектронної розвідки. Загроза ракетних ударів з цієї території зберігається.

Учора окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту на Рівненщині, через що постраждали 6 людей. Через це голова ОВА Віталій Коваль закликав мешканців області на добу утриматися від масових заходів через загрозу повторних атак.

Не спокійно й на Чернігівщині й Сумщині. На Сіверському напрямку росіяни обстріляли населені пункти Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем'яч та Мурав'ї. Окупанти розмістили пускові установки Іскандер-М на території Бєлгородської області.

Ситуація на Сході

На Слобожанському напрямку російські окупанти ведуть бойові дії з метою не допустити наших воїнів до лінії державного кордону з Росією на Харківщині.

На Слов'янському напрямку загарбники проводять підготовку до наступу. Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке зазнали артилерійських атак з боку противника.

На Донецькому напрямку російські загарбники намагаються прорвати оборону українських військ, щоб вийти на адміністративні межі Луганської області. у районі Врубівки та Бахмута росіяни завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі.

На Лиманському напрямку попри відсутність активних бойових дій, окупанти атакували інфраструктуру Лиману, Озерного, Закітного, Діброви та Серебрянки.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти уздовж всієї лінії зіткнення атакують позиції українських воїнів із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Ворог зосередив свої зусилля на Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Крім того, окупанти провели провальні штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянінового. Окупанти були змушені відійти на старі позиції.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії. Росіяни за допомогою артилерії намагаються покращити своє тактичне становище в районах Трипілля, Липового і Василівки.

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі Красногорівки.

На Курахівському напрямку наші захисники та захисниці відбили штурмові дії в напрямку Мар'їнки. крім того, противник обстріляв Новомихайлівку та Володимирівку та завдав ракетних ударів по Микільському та Катериновці.

Ситуація на Півдні

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни намагаються закріпитися на зайнятих рубежах та обстрілюють позиції наших воїнів та інфраструктуру регіону. Так уночі окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі одного із сіл на Вільнянщині в Запорізькій області. За попередніми даними є постраждалі.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій окупанти не ведуть. Свої зусилля вони зосередили на обладнання позицій та утриманні зайнятих рубежів.



Карта бойових дій станом на 22 травня / Скриншот

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