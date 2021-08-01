Масові протести й бійки з поліцією у Франції: люди обурені через санітарні перепустки – відео

Нові протикоронавірусні впровадження влади спровокували у Франції масові протести. Понад 200 тисяч людей 31 липня вийшли на вулиці.

Обурені люди мітингували у Парижі, Тулоні, Бордо, Марселі та ще щонайменше 150 містах. Введення санітарних пропусків до громадських місць та обов'язкової вакцинації вони вважають неприпустимим.

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Третій тиждень протестів у Франції: що не влаштовує людей

У Франції запроваджують обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для представників деяких професій. Мовиться, зокрема, про медиків та пожежників. Діяти вона має почати з 9 серпня, а в разі відмови фахівцям можуть урізати зарплату (раніше навіть була ідея не допускати таких до роботи взагалі, але цю норму прибрали).

проти коронавірусу для представників деяких професій. Мовиться, зокрема, про медиків та пожежників. Діяти вона має почати з 9 серпня, а в разі відмови фахівцям можуть урізати зарплату (раніше навіть була ідея не допускати таких до роботи взагалі, але цю норму прибрали). Також у країні намагаються запровадити так звані паспорти здоров'я або санітарні перепустки – документи для доступу до громадських місць (ресторанів, ринків, потягів із довгим маршрутом тощо).

Через антикоронавірусні нововведення французи вийшли на протести, і вже не вперше.

У суботу, 31 липня, мітинги відбулися вже треті вихідні поспіль. Цього разу акції фіксували у понад 150 містах (серед яких Тулон, Монпельє, Бордо, Марсель, Ніцца, і, звісно, Париж), а загалом участь взяли щонайменше 200 тисяч людей.

Учасники протестів йшли з плакатами зі звинуваченням у бік влади у "нападах на свободу", але мирними ці проходи не були. У сутичках тільки в Парижі постраждали 3 правоохоронців, відомо про затримання 19 протестувальників. У ЗМІ є інформація про застосування петард та сльозогінного газу.

наразі невідомо, чим завершиться ця історія. Нововведення влади щодо антикоронавірусних заходів розглядають у Конституційній раді Франції, рішення обіцяють повідомити 5 серпня.Тим часом населення країни досить добре вакциноване – 62% людей зробили бодай 1 укол.