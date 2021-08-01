Масові протести й бійки з поліцією у Франції: люди обурені через санітарні перепустки – відео
1 серпня 2021 , 00:56Читать новость на русском
Джерело:BFMTV
Нові протикоронавірусні впровадження влади спровокували у Франції масові протести. Понад 200 тисяч людей 31 липня вийшли на вулиці.
Обурені люди мітингували у Парижі, Тулоні, Бордо, Марселі та ще щонайменше 150 містах. Введення санітарних пропусків до громадських місць та обов'язкової вакцинації вони вважають неприпустимим.
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Третій тиждень протестів у Франції: що не влаштовує людей
- У Франції запроваджують обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для представників деяких професій. Мовиться, зокрема, про медиків та пожежників. Діяти вона має почати з 9 серпня, а в разі відмови фахівцям можуть урізати зарплату (раніше навіть була ідея не допускати таких до роботи взагалі, але цю норму прибрали).
- Також у країні намагаються запровадити так звані паспорти здоров'я або санітарні перепустки – документи для доступу до громадських місць (ресторанів, ринків, потягів із довгим маршрутом тощо).
Через антикоронавірусні нововведення французи вийшли на протести, і вже не вперше.
- У суботу, 31 липня, мітинги відбулися вже треті вихідні поспіль. Цього разу акції фіксували у понад 150 містах (серед яких Тулон, Монпельє, Бордо, Марсель, Ніцца, і, звісно, Париж), а загалом участь взяли щонайменше 200 тисяч людей.
- Учасники протестів йшли з плакатами зі звинуваченням у бік влади у "нападах на свободу", але мирними ці проходи не були. У сутичках тільки в Парижі постраждали 3 правоохоронців, відомо про затримання 19 протестувальників. У ЗМІ є інформація про застосування петард та сльозогінного газу.
Тим часом населення країни досить добре вакциноване – 62% людей зробили бодай 1 укол.