Водомети, газ і затримання: Європою прокотилася нова масштабна хвиля протестів

У країнах Європи 24 жовтня відбулися масові демонстрації через зростання вартості життя та соціальну політику, які зібрали понад 800 тисяч людей. У Франції мирні марші переросли у сутички з поліцією та затримання.

Як повідомляє EuroNews, у Франції розгорнулися наймасштабніші акції протесту від початку соціального руху. Організатори оцінили кількість учасників у 800 тисяч осіб по всій країні, з яких 250 тисяч вийшли на вулиці Парижа, тоді як офіційна влада заявила про 410 тисяч демонстрантів.

Що відомо про нову хвилю мітингів?

24 жовтня в італійській та французькій столицях посилили заходи безпеки, а в Парижі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти мітингувальників.

За даними префектури поліції Парижа, офіційний маршрут демонстрації пролягав від Порт-д’Італі до Порт-де-Венсанн.

Протести у Франції: дивіться відео

Сутички між мітингувальниками та силовиками також відбулися в Ліоні, Ліллі, Марселі, Монпельє, Нанті, Ніцці та Тулузі. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив про затримання щонайменше 135 осіб по всій країні та підкреслив, що правоохоронці не терпітимуть порушень громадського порядку.

Одного з поліціянтів поранили під час протесту: дивіться відео

Застосування водометів та превентивні заходи поліції

У Ліоні спецпризначенці застосували сльозогінний газ для розгону групи зі 150 осіб, які намагалися заблокувати дорогу біля центру міста, де діяла заборона на проведення демонстрацій. Своєю чергою, у Ліллі та Нанті протестувальники кидали в правоохоронців різні предмети, на що поліцейські відповіли водометами.



Протестувальники під час акції в Парижі / AP Photo/Thibault Camus

Напередодні вихідних уряд Франції залучив близько 70 тисяч поліцейських та жандармів для забезпечення безпеки. Багато приватних підприємств та магазинів закрилися або забили вікна дошками, побоюючись повторення погромів і мародерства попереднього тижня.

Правоохоронці також вилучили численні предмети, призначені для вчинення насильницьких дій, у кількох містах, зокрема в Орлеані, Ренні та Турі. Особливу увагу поліція приділила Орлеану, де проходив з'їзд партії Національне об'єднання за участі Марін Ле Пен та Жордана Барделли.



Протести в Ніцці / Le Figaro

Протести пенсіонерів у Мадриді та заходи безпеки в Італії

Водночас у Мадриді тисячі протестувальників вийшли на вулиці з вимогами підвищення державних пенсій та їхньої індексації відповідно до фактичного рівня інфляції. Марш, організований рухом пенсіонерів за підтримки профспілок, зокрема Загальної конфедерації праці CGT, пройшов від вокзалу Аточа до вулиці Алькала.

Протести в Іспанії: дивіться відео

Мітингувальники в Іспанії вимагали вирівняти мінімальну пенсію з мінімальною заробітною платою, ліквідувати гендерний розрив у пенсійному забезпеченні та скасувати штрафи за достроковий вихід на пенсію для осіб із 35-річним стажем. Вони також закликали захистити державну систему від приватизації.

Паралельно в Італії посилили заходи безпеки: у Римі залучили 1500 правоохоронців, а в Мілані – 1800, побоюючись поновлення заворушень, які відбувалися 17 та 18 жовтня.

Проти мітингувальників у Болоньї застосовують водомети: дивіться відео

Загалом, протестні акції у європейських країнах відображають зростаюче соціально-економічне напруження та тиск на уряди через вартість проживання.

До речі, раніше повідомлялося, що італійська влада з'ясовує, чи могли Росія або інші зовнішні сили бути причетними до масових протестів і сутичок у країні. За даними Bloomberg, посадовці не виключають, що іноземні провокатори могли сприяти розпалюванню заворушень у містах Європи.