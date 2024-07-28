Удари по клану: що криється за масовими затриманнями в Росії

На території Росії розпочалися масові затримання. Зокрема, затримали колишнього керівника військово-будівельної кампанії міноборони Андрєй Бєлков.

Компанія, яка відповідала за капітальний ремонт об'єктів міноборони, реконструкцію та будівництво, зокрема, курувалася колишнім замміністром Тимуром Івановим, якого затримали за корупцію. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, про що свідчать такі масові затримання.

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Яка причина затримань

На Росії відбувається "чорний" перерозподіл корупційних ринків й затримання чиновників та керівників підприємств пов'язані переважно з цим.

Я б не переоцінював роль нового міністра оборони Андрєя Бєлоусова у цій історії, адже тут працюють і ФСБ,

– мовив Яковенко.

Насамперед це не тільки чистка і "викорінення" з російської армії корупції, але й удари по кланах Сєргєя Шойгу та губернатора Московської області Андрєя Воробйова, який у тісному зв'язку з ексміністром оборони Росії.

Це перерозподіл фінансових потоків. Дахи тріщать,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

За його словами, структури, які працювали на гаманці Шойгу й Воробйова, зараз починають працювати на якихось генералів ФСБ.