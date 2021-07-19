Масштаби екологічної катастрофи в Якутії зростають: вражаюче відео пожежі
19 липня 2021 , 20:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Росії, в регіоні Якутії, вирує масштабна пожежа. Палають понад півтора мільйонів гектару лісу. Наслідки займання видно навіть з космосу.
У Якутії вже є понад 200 займань. До пожежі залучили близько 2 тисяч пожежників. У телеграм-каналах публікують відео з місця пожежі.
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Пожежі набирають обертів
У Мінекології зазначили, що вогонь не думає зупинятися. Пожежа може загрожувати Світлинській гідроелектростанції, навіть попри природну водну перешкоду – річку Вилюй.
Що треба знати про пожежі в Росії
- У липні в Росії спалахнули масштабні лісові пожежі. Протягом тижнів вони лише набирали обертів.
- Влада була вимушена оголосити режим надзвичайної ситуації.
- Дим від лісових пожеж покрив 51 населений пункт в республіці Саха, наприклад, столицю регіону Якутськ. Там навіть зафіксували найбрудніше повітря у світі.
- Екологи зазначали, що забруднення повітря в 139 разів перевищило допустимі концентрації шкідливих речовин. Тому небо над регіоном було помаранчевим.
- Низка районів були задимлені. Зокрема, Гірський, Сунтарський, Ольомкінський, Ленський, Мирнинський, Томпонський, Намський, Хангаласький.