"Павутина" накрила Росію: вибухи в Липецьку, Курську, Рязані, Воронежі та удар по аеродрому

Міноборони Росії заявило про рекордну атаку – нібито збито понад 160 БпЛА. Ця нічна операція стала продовженням масштабної спецоперації СБУ "Павутина", яка вже знищила десятки російських літаків, серед них стратегічні Ту-95 і Ту-22М3.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ. У ніч проти 2 червня на території країни-агресора пролунали десятки вибухів.

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Рекордна атака дронів на Росію

Російські регіони атакували дрони. Про "бавовну" повідомляють у Курській, Липецькій, Воронезькій, Рязанській, Ростовській, Брянській та інших областях. Загалом у Росії заявили про "рекордну атаку" – нібито понад 160 безпілотників.

У Курську через падіння уламків БпЛА спалахнули приватні будинки та гаражі. Також місцева влада заявила про нібито влучання у багатоквартирний будинок. У Липецьку, за повідомленнями місцевих жителів, пролунало щонайменше 10 вибухів. Вибухи також чули в районі Рязані та Воронежа. У Ростовській області повідомляють про гучні "хлопки", але офіційні особи поки мовчать.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв стверджує, що декілька дронів начебто було збито ще на підльоті до міста. Водночас уночі дрони "наведались" і на військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Наслідки наразі невідомі.

Уражений військовий аеродром: дивитися відео

Міноборони країни-агресора повідомило, що за ніч російська ППО нібито "перехопила і знищила" 162 безпілотники. Зокрема:

57 – над Курською областю,

– над Курською областю, 31 – над Бєлгородською,

– над Бєлгородською, 27 – над Липецькою,

– над Липецькою, 16 – над Воронезькою,

– над Воронезькою, по 11 – над Брянською і Рязанською,

– над Брянською і Рязанською, решта – над Орловською, Тамбовською областями та окупованим Кримом.

Операція "Павутина": що передувало атаці

Масштабна дронова атака стала продовженням спецоперації СБУ, яка відбулася 1 червня. Тоді українська спецслужба знищила понад 40 літаків на території Росії, серед яких – стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22М3, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Операція отримала назву “Павутина”, її перебіг особисто контролював президент України Володимир Зеленський. Втіленням займався голова СБУ Василь Малюк разом із командою відомства. За даними джерел, підготовка тривала півтора року.