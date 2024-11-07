Масштабна атака на Київ: Сили ППО знешкодили понад три десятки російських БпЛА

Росія в ніч на 7 листопада вкотре атакувала Україну ударними БпЛА. Під прицілом агресора опинилася столиця.

Відомо, що над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад 30 російських дронів. Про це пише 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Атака ворога на Київ

Російська армія вночі знову атакувала столицю України ударними безпілотниками! Це була масована атака,

– підкреслив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що ворожі дрони заходили на Київ як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків. Глава КМВА вказав, що російські БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних.

Зазначається, що повітряна тривога у місті тривала 8 годин.

Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

Які наслідки атаки на столицю

Начальник КМВА зазначив, що внаслідок атаки російських ударних безпілотників в 6 районах міста зафіксовано падіння уламків.

Він вказав, що є пошкодження житлових та нежитлових будівель. Виникли також пожежі, які оперативно ліквідували.

Станом на 8:20 відомо про 2 постраждалих. Вказується, що їхньому життю загрози немає.

Наголосимо, що станом на 8:35 в Києві немає повітряної тривоги, проте в повітряному просторі України ще є безпілотники, які можуть рухатися в напрямку столиці. В КМВА наголосили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.