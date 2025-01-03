Майже сто машин на засніженій трасі: у Казахстані масштабна ДТП

3 січня в Казахстані сталася велика аварія. 24 Канал розкаже деталі.

Узимку важливо пам'ятати про безпеку на дорозі. МВС України дало поради автомобілістам у мороз.

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Що відомо про масштабну ДТП у Казахстані

На відео, які поширюють з місця, помітні погані погодні умови. Там сніг і вітер. Власне, саме хуртовину і називають причиною аварії. А ще винні водії, які не дотримувалися безпечної відстані та відповідного режиму швидкості. Через погану видимість автівки зіштовхнулися.

Дивіться відео масштабної ДТП у Казахстані

Масштаби аварії вражають. Окрім швидких, на дорозі є військові машини.

Спершу мовилося, що на трасі Астана – Щучинськ між селами Когам та Каратал Акмолінської області зіткнулися 40 авто. Згодом стало відомо, що їх 95. Утворився масовий затор, трасу закривали. Після розчищення однієї смуги неушкоджені авто розпочали рух. Пошкоджені транспортні засоби евакуюють.

Двоє людей шпиталізовані внаслідок аварії. Утім, на дорозі Алма-Ата – Єкатеринбург також непроста ситуація. В районі Теміртау скупчилися близько 800 машин.

Вночі казахстанське відомство з дорожнього руху попереджало: зранку закриють низку доріг через погану погоду. Синоптики прогнозували туман, ожеледь, сніг і сильний вітер.