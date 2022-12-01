Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися 5 автомобілів

Ранок першого дня зими у столиці почався з масштабної ДТП. На дорозі зіткнулися аж 5 автівок. Деталі з'ясовуються.

Інцидент стався на проспекті Перемоги під Повітрофлотським шляхопроводом. Через аварію утворився сильний затор, повідомляють в місцевих телеграм-каналах.

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Деталі зіткнення автівок

Причини зіткнення наразі невідомі. Інформації про постраждалих чи жертв теж поки немає.

Масштабна ДТП у Києві 1 грудня / Фото "Телеканал Київ"

Відомо, що аварія трапилася на проспекті Перемоги: у неї потрапили 5 автівок, одну з яких перекинуло на бік. На місці подій утворився потужний затор, там працюють правоохоронці.



На місці аварії почався затор / Фото "Телеканал Київ"

Ранок починається не з кави: карколомна автотроща в Києві на проспекті під Повітрофлотським мостом: декілька авто, одне на боці. На місці 3 автівки поліції, але швидких не бачу,

– мовиться у повідомленні.

Що відбувається на місці аварії: дивіться відео

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У Латвії автобус з українськими військовими потрапив у ДТП

У Латвії ввечері 26 листопада сталася аварія: автобус з українськими захисниками потрапив у ДТП. На жаль, без жертв не минулося – водій загинув, а 26 пасажирів зазнали поранень.

Відомо, що автобус зіткнувся з вантажівкою. Речник МЗС України Олег Ніколенко 28 листопада розповів, що постраждалі військові отримують необхідну медичну допомогу.

Загроз життю українців немає. За попередньою версією, аварія трапилася через негоду.

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