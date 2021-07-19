Масштабна ДТП у Львові: зіштовхнулись одразу 6 автомобілів – фото

19 липня 2021 , 15:50
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

У Львові на перехресті вулиць Стрийська – Наукова 19 липня трапилась масштабна аварія. Там зіткнулися одразу 6 автомобілів. Наразі рух цією ділянкою дороги тимчасово ускладнений.

Попередньо відомо, що в ДТП постраждала лише одна людина. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини зіткнення.

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У Львові трапилась ДТП за участю 6 автівок

  • У Патрульній поліції розповіли, що 19 липня на перехресті вулиць Стрийська – Наукова зіткнулися 6 автомобілів.
  • На фото, які опублікували правоохоронці, видно, що аварія трапилась за участю автівок Renault, Opel Vivaro, ЗАЗ, KIA та обласної маршрутки №287.
  • За попередньою інформацією, у результаті ДТП постраждала лише одна людина. 
  • Наразі рух цією ділянкою дороги ускладнений, тож правоохоронці закликають водіїв зважати на це, вирушаючи у поїздку.
  • На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські намагаються встановити усі обставини події.

Дивіться фото з місця аварії / Фото Патрульної поліції Львівщини

 

Зауважте! На Львівщині, на дорозі Перемишляни – Дунаїв, 19 липня трапилась смертельна ДТП – водій Opel Vivaro вилетів у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії він помер, а 26-річна пасажирка автівки потрапила до лікарні.
Автор: Ольга Котів