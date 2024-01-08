На трасі у Новгородській області трапилася масштабна аварія за участі кількох десятків автомобілей. Місцева прокуратура каже, що виною тому – погіршення погодних умов.

На місці автопригоди працюють 15 одиниць техніки та 45 фахівців. Рух на трасі у бік Москви перекрито.

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Підвела погода

Як повідомляють російські ЗМІ, вдень 8 січня щонайменше 50 автівок потрапили у ДТП на автомагістралі "Нева" у Новгородській області.

Кілька десятків авто в одній ДТП: відео соцмережі

Обласна прокуратура заявила, що, ймовірно, аварія сталася "у зв'язку з погіршенням погодних умов". Прокурори пообіцяли перевірити, у якому стані підрядна організація утримувала дорожнє покриття.

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Жертви і постраждалі

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед яких – одна дитина. Крім того, ще 10 потерпілих евакуювали з місця інциденту, зокрема одну дитину, яка перебуває у тяжкому стані.

Масштабна ДТП із жертвами у Росії / Фото соцмережі

Рух у бік Москви на трасі перекрили: відео соцмережі

Фура протаранила колону росгвардії

Місяць тому у Воронезькій області сталася ДТП, в якій постраждали окупанти. Тоді фура протаранила колону росгвардії.

Як повідомляли російські пабліки, ця аварія теж сталася через погоду. Водій вантажівки не врахував погодні умови, перевищив швидкість і влетів у колону з трьох автобусів, у яких перебували військові росгвардії.

Точних відомостей про кількість жертв немає. Одні пишуть, що загинула одна людина – водій фури. Інші зазначають про загибель п'ятьох росгвардійців і власне самого водія.