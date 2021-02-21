Масштабна ДТП на Тайвані через туман: зіткнулися 20 авто, є загиблі – фото, відео

21 лютого 2021 , 23:15
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Тайвань зранку 21 лютого накрив сильний туман. Через це сталась масштабна ДТП, у якій зіткнулось 20 машин, серед них – 7 вантажівок та 13 легковиків.

Джерело:

Taiwan News

Аварія сталась на західному узбережжі Тайваню.

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Що відомо про ДТП

  • Одна з вантажівок перевозила баки для скрапленого нафтового газу.
  • У результаті 8 людей загинули.
  • Ще 8 осіб постраждали. Усі вони були у свідомості, однак їх забрали до лікарні. Наразі про їх стан нічого невідомо.


ДТП на Тайвані / Фото Focus Taiwan

Яка причина аварії

Постраждалий розповів, що острів накрив сильний туман. Тому водії не бачили чітко, коли їхали по шосе вгору. У поліції округу підтвердили, що причиною ДТП був туман. Проте правоохоронці з'ясовуватимуть обставини, аби вирішити, яку відповідальність будуть нести водії.

Поліцейські закликали тайванських водіїв зменшувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції з іншими автівками під час руху в тумані.


Вантажівка, що втрапила у ДТП / Фото Focus Taiwan


Авто розбиті вщент / Фото Focus Taiwan

Сильний туман на дорогах Тайваню, дивіться відео: