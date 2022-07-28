На Донеччині оголосили масштабну евакуацію: людей попередили про смертельну небезпеку

На Донеччині тривають запеклі бої. Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру, тож людей просять евакуюватися до похолодань.

На Донеччині вже немає газопостачання та можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Оскільки попереду осінньо-зимовий період то влада закликає місцевих до того, що треба переїжджати до більш безпечних регіонів.

До теми 14-річна переселенка розповіла, чому жителям окупованих міст треба терміново виїжджати

Особливо це стосується жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних людей.

Області вже готові приймати людей

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук настійливо звернулася до мешканців Донецької області з проханням евакуюватися. У Києві та на Заході України вже готові приймати нових людей.

Отже, готуємо мешканців Донецької області до евакуації! Створено штаб, розгортаємо сили та засоби. Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу,

– сказала Верещук.

Чому це важливо зробити зараз

Міністерка пояснила, що якщо не евакуюєтеся з Донеччини, коли це можливо, потім є ризик опинитися не лише без електрики й води, тобто без тепла, а ще й без зв’язку, ліків їжі та під обстрілами.

Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно. Будьте мудрими та готуйтеся до евакуації,

– наголосила Верещук.

Що потрібно знати про ситуацію на Донбасі

Зараз українські воїни стримують наступ російський наступ на Донбасі й окупанти просуваються вкрай повільно. Зараз росіяни мають частковий успіх лише в напрямку Відродження – Вершина. Російські війська вже закріплюються південно-східніше Вершини.

частковий успіх лише в напрямку Відродження – Вершина. Російські війська вже закріплюються південно-східніше Вершини. При цьому ворог активно та жорстоко обстрілює прифронтові території з усіх видів озброєння, використовуючи авіацію, артилерію та танки.

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