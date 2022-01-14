Масштабна кібератака на Дію: Федоров запевнив, що дані українців у безпеці
Джерело:телеграм-канал Михайла Федорова
Одразу низка сайтів уряду України у ніч з 13 на 14 січня стали жертвою масштабних хакерських атак. Зловмисники стверджували, що поцупили особисті дані українців та завантажили їх у спільну мережу.
Як запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, дані українців у безпеці.
Важливо "Чекайте гіршого": хакери атакували українські урядові сайти
Він підтвердив факт хакерської атаки, зазначивши, що частину сайтів відключили адміністратори з метою локалізації та кіберрозслідування.
Більшість сайтів вже відновлено. Дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів. Додаток "Дія" працював і працює стабільно,
– сказав Федоров.
Дія не має даних українців
Як раніше пояснив міністр цифрової трансформації, Дія не має бази даних людей, а просто бере інформацію з інших служб.
Як це працює:
- Серверна частина Дії забезпечує запит на дані й надсилання їх на смартфон людини.
- На смартфоні вони зберігаються у захищеній частині сховища.
- Джерелом цих даних є державний реєстр.
Федоров додав, що наразі фахівці Мінцифри допомагають співробітникам СБУ, Кіберполіції та Держспецзв'язку. Правоохоронці збирають цифрові докази та займаються розслідуванням інциденту. Водночас більшу частину державних сайтів вже відновили, інші – будуть доступні найближчим часом.
На хакерські атаки, здійснені на сайти уряду України, вже відреагували у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації. Там також наголосили, що витоку персональних даних не відбулося.Зверніть увагу! Глобальна хакерська атака в Україні відбулася у ніч з 13 на 14 січня. Унаслідок цього роботу низки урядових сайтів було призупинено.
Найгучніші хакерські атаки в історії України: дивіться відео
Повний текст публікації Михайла Федорова:
Деякі державні сайти атаковані. Частина відключена адміністраторами з метою локалізації та кіберрозслідування. Більшість сайтів вже відновлено.
Дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів. Додаток "Дія" працював і працює стабільно. Фахівці Мінцифри включені на допомогу СБУ, Кіберполіції та Держспецзв'язку.