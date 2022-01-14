Масштабна кібератака на Дію: Федоров запевнив, що дані українців у безпеці

Одразу низка сайтів уряду України у ніч з 13 на 14 січня стали жертвою масштабних хакерських атак. Зловмисники стверджували, що поцупили особисті дані українців та завантажили їх у спільну мережу.

Як запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, дані українців у безпеці.

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Він підтвердив факт хакерської атаки, зазначивши, що частину сайтів відключили адміністратори з метою локалізації та кіберрозслідування.

Більшість сайтів вже відновлено. Дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів. Додаток "Дія" працював і працює стабільно,

– сказав Федоров.

Дія не має даних українців

Як раніше пояснив міністр цифрової трансформації, Дія не має бази даних людей, а просто бере інформацію з інших служб.

Як це працює:

Серверна частина Дії забезпечує запит на дані й надсилання їх на смартфон людини. На смартфоні вони зберігаються у захищеній частині сховища. Джерелом цих даних є державний реєстр.

Федоров додав, що наразі фахівці Мінцифри допомагають співробітникам СБУ, Кіберполіції та Держспецзв'язку. Правоохоронці збирають цифрові докази та займаються розслідуванням інциденту. Водночас більшу частину державних сайтів вже відновили, інші – будуть доступні найближчим часом.

На хакерські атаки, здійснені на сайти уряду України, вже відреагували у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації. Там також наголосили, що витоку персональних даних не відбулося.

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Глобальна хакерська атака в Україні відбулася у ніч з 13 на 14 січня. Унаслідок цього роботу низки урядових сайтів було призупинено.

Повний текст публікації Михайла Федорова:

Деякі державні сайти атаковані. Частина відключена адміністраторами з метою локалізації та кіберрозслідування. Більшість сайтів вже відновлено.

Дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів. Додаток "Дія" працював і працює стабільно. Фахівці Мінцифри включені на допомогу СБУ, Кіберполіції та Держспецзв'язку.