Масштабна піщана буря накрила російську Астрахань: є постраждалі – моторошні відео

У російському місті Астрахань 19 травня пронеслась величезна піщана буря. Вітер сягав до 20 метрів за секунду. Через негоду постраждали люди.
Піщана буря почалась орієнтовно о 17 годині. У гідрометцентрі міста кажуть, що бачать таку негоду вперше.
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В Астрахані пронеслась жахлива буря
Сильний вітер з піском фактично накрив місто. Місцеві мешканці розповіли, що раніше такого не бачили. Буревій накривав все на своєму шляху.
У МНС в Астраханській області розповідають, що в одній з багатоповерхівок разом з людиною обвалився балкон. На місце виїхала швидка допомога.
"Молода людина йшла біля будинку, і на нього обвалилась конструкція балкону. Хлопцю 18 років. Відірвалось це все через сильний вітер", – розповіли у пресслужбі міністерства охорони здоров'я Астраханської області виданню РИА Новости. Відомо, що хлопця з травмами доправили у лікарню.
За інформацією російського видання, постраждала ще дитина. У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я кажуть, що за 80 кілометрів від міста її придавило дерево. Постраждалі наразі в стані середньої тяжкості.
За прогнозами очікували дощ, який вилився у сильну бурю. Працюючи в астраханському гідрометцентрі з 1974 року, я спостерігаю таке вперше,
– сказав співробітник ЦГМС.
Величезна піщана буря накрила Астрахань: дивіться відео
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У деяких районах містах немає світла. Мешканці вважають, що такий буревій трапився в місті вперше. Вітер пошкодив вишки, металеві конструкції, повалив дерева. Окрім того, піщана буря пронеслась також у Дагестані та Калмикії.
Ба більше, синоптики додають, що штормовий вітер до 20 метрів за секунду буде в Астрахані до кінця доби.
Зверніть увагу! 18 травня в Індії через циклон "Тауктае" загинули 27 людей. Сильні пориви вітру, від 130 до 200 кілометрів на годину, зруйнували лінії електропередач та розтрощили вікна будівель. Зі штату Гуджарат евакуювали приблизно 200 тисяч мешканців.